Julia Regueiro CEPA: «El gobierno ajusta en función de las metas del FMI»

Julia Regueiro, Magíster en Historia y Diplomada en Economía Política, e integrante del CEPA, manifestó su preocupación por el brutal ajuste que el gobierno nacional ah aplicado en todas las arreas del estado y en particular sobre la educación, incluyendo las universidades y sus docentes que en 28 meses de este gobierno han perdido el equivalente a 8 salarios y el dia antes de la marcha federal en defensa de las universidades publicas, aplicó un nuevo recorte de 78.000 millones.

También, se manifestó respecto del recorte de transferencias a las provincias en lo referente a coparticipación y la caída de la recaudación de IVA, ademas el recorte del 54% en los giros de fondos al PAMI que afectan a 6 millones de jubilados.

Bueno, hoy es un día muy especial porque ustedes casualmente publicaron en el CEPA hace unos días el informe del recorte generalizado que ha llevado a cabo el gobierno nacional en la administración pública nacional.