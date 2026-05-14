Julia Regueiro CEPA: «El gobierno ajusta en función de las metas del FMI»
PorArmando Cabral
Rio Grande 14/05/2026.- En dialogo con Resumen Economico, Julia Regueiro sostuvo que, este nuevo recorte muy importante que lleva adelante el gobierno nacional, para sectores tanto de la educación como de la salud y otros en el cual se comprueba algo que tal vez es como de los peores pronósticos, que, bueno, esta gente está ajustada en función de las metas del FMI, en función de lo que pretenden para controlar, seguir controlando medianamente el índice inflación, y cómo se están moviendo los distintos sectores de la economía, en donde sabemos que hay algunos dinámicos que crecen, pero que no son justamente los que le proporcionan ni mayores cantidades de puestos de trabajo, ni tampoco un movimiento interesante del mercado interno, de nuestra economía interna, sino más bien sectores enfocados en exportación.
Julia Regueiro, Magíster en Historia y Diplomada en Economía Política, e integrante del CEPA, manifestó su preocupación por el brutal ajuste que el gobierno nacional ah aplicado en todas las arreas del estado y en particular sobre la educación, incluyendo las universidades y sus docentes que en 28 meses de este gobierno han perdido el equivalente a 8 salarios y el dia antes de la marcha federal en defensa de las universidades publicas, aplicó un nuevo recorte de 78.000 millones.
También, se manifestó respecto del recorte de transferencias a las provincias en lo referente a coparticipación y la caída de la recaudación de IVA, ademas el recorte del 54% en los giros de fondos al PAMI que afectan a 6 millones de jubilados.
Bueno, hoy es un día muy especial porque ustedes casualmente publicaron en el CEPA hace unos días el informe del recorte generalizado que ha llevado a cabo el gobierno nacional en la administración pública nacional.
Y entre esos recortes está obviamente el de la educación que afecta directamente a las universidades.
Y ayer se anunció otro recorte, más de 78 mil millones de pesos, lo que hace que realmente las universidades la estén pasando muy, pero muy mal.
Contanos un poco sobre esto, Juliá.
Cómo no, además de un día muy especial por eso, un día en el que creo que en todas las plazas del país pudimos escuchar esa maravillosa música, el pueblo movilizado estuvo contundente.
Bueno, una vez que publicamos este informe, como vos bien decías, un recorte de todo el ajuste presupuestario enfocado en la educación universitaria y también en esa ley que le llamamos la ley insistida, una ley ya aprobada hace 196 días, si no me fallo la cuentita, a través de la cual se pretendía recuperar un poco, tampoco era la gran cosa, pero recuperar un poco el presupuesto destinado a las universidades y también recomponer el salario docente y no docente.
Claro, incluso Julia iba a estar un 1% por debajo de 2023, pero un 38% más arriba que el 2025.
Claro, ese es el tema.
Bueno, no es que estamos pidiendo algo.
En este contexto podría sonar delirante, pero es de lo más normal que a lo largo de los años ir aumentando paulatina y progresivamente tanto el presupuesto, sino educación en los países como también los salarios de algo normal en el capitalismo, sobre todo cuando hay crecimiento económico.
Bueno, este no es el caso y justamente la ley lo que pretende es recomponer, volver a niveles de 2023, apenas eso, y ni siquiera eso se está pudiendo lograr.
Y justo cuando publicamos este informe que solo da cuenta de este debate legislativo, que en realidad no es todavía un debate, es una ley aprobada y un proyecto de ley del gobierno que intenta solapar por encima de la ley aprobada para no cumplirla, se conoció en el Boletín Oficial este nuevo recorte muy importante para sectores tanto de la educación como de la salud y otros en el cual se comprueba algo que tal vez es como de los peores pronósticos, que, bueno, esta gente está ajustada en función de las metas del FMI, en función de lo que pretenden para controlar, seguir controlando medianamente el índice inflación, y cómo se están moviendo los distintos sectores de la economía, en donde sabemos que hay algunos dinámicos que crecen, pero que no son justamente los que le proporcionan ni mayores cantidades de puestos de trabajo, ni tampoco un movimiento interesante del mercado interno, de nuestra economía interna, sino más bien sectores enfocados en exportación.
Entonces, había cuenta de esas cosas, deciden profundizar el ajuste.
Me animo a decir que todavía falta, o sea, que todavía tienen lo que es llamativo lugar por donde seguir, pasando la motosierra, el serrucho, como queramos decirle.
Sí, Julia, hoy se conoció esto, para que la gente tenga una idea de por qué el reclamo del salario docente, que en 28 meses, los docentes universitarios perdieron el equivalente a 8 salarios.
El tema del salario docente y no docente es gravísimo, porque además hay muy pocas y pocos de ellos que logran sobrepasar la línea de indigencia y sobrepasar la línea de pobreza.
Realmente tenés que ser titular exclusiva para sobrepasar la línea de pobreza, con un salario de la universidad pública nacional, que es llegar a ser titular exclusiva o titular exclusivo de una cátedra.
Quienes no hayan pasado por la universidad o no conozcan ese mecanismo, sepan que es una carrera de toda la vida, y que además puedes estar toda la vida trabajando en la universidad y no lograrlo, porque es un sistema jerárquico, en donde llegar a ser titular no sólo depende de tus antecedentes, tu formación permanente, sino también de concursos, la apertura de concursos públicos y de oposición, dinámicas internas de cada universidad.
Es decir, es complicadísimo y es un logro enorme para quienes son titulares exclusivos en cualquier cátedra de cualquier universidad del país.
Solamente esas personas de un total de cargos, que son un escalafón de 20 tipos de cargos, dentro del de los docentes.
Ahora bien, dentro de los no docentes, todo el personal administrativo, BDL de manutención, son muchísimos trabajadores.
Y trabajadores también hay dos categorías de siete que sobrepasan la línea.
De pobreza, y tampoco es que están muy arriba de la línea de pobreza.
Ah, no hay nomás.
Claro, la canasta básica total en Argentina está rozando el millón cuatrocientos mil pesos.
Bueno, un titular exclusivo gana un millón quinientos mil pesos, y las categorías de no docentes 1 y 2 ganan un millón seiscientos mil y dos millones respectivamente.
Ahora, un dato muy loco, Julia, que un jefe de trabajos prácticos, en 2015 cobraba un millón 187 mil.
2025, Perdón, un millón 187 mil 482 pesos, y ahora cobra 584 mil 413.
El equivalente, tomando en pesos constantes para poder hacer la comparación año tras año, la pérdida salarial es tal.
La pérdida.
Exacto.
Y con los aumentos que hubo del costo de vida, sobre todo pensando en los servicios de los hogares, no es sostenible.
Tanto así que hay una cantidad muy importante, se cuentan por lo menos una decena de miles de docentes que han migrado a otros empleos porque lo necesitan, no porque así lo deseen, sino porque lo necesitan.
En este contexto, es un número un poco esquivo.
Hasta ahora yo he escuchado referentes de la CONADU, referentes gremiales, que hablan de por lo menos 10.000 docentes que han renunciado.
Y eso baja mucho, de a poco y en cuenta gota, baja mucho la calidad educativa de la educación pública, que por supuesto el gobierno de turno, gobierno nacional, no va a ponerle un candado y cerrar el edificio de la Universidad Nacional de La Plata, ¿No?
Pero en este esquema de desfinanciamiento por todos lados, lo que de a poco logra es que los propios estudiantes no se matriculen en la universidad pública, sino que intenten, si pueden, si sus familias se los permiten, si su comisión económica así lo puede permitir, matricularse en la universidad privada, y si no, directamente no estudiar en la educación superior.
Con lo cual, de a poco, pero muy rotundamente, va bajando la calidad educativa de toda nuestra sociedad, y por lo tanto, el aporte que podemos podamos hacer como ciudadanas y ciudadanos a nuestro propio país, a nuestra propia patria, también va bajando de calidad.
Lo que hemos perdido es tremendo.
Acá por ejemplo, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, ya se fueron 60 docentes, porque es una universidad que tiene 5 mil alumnos y alrededor de 400 docentes, y de esos 400 ya se han ido.
Para peor.
No es que ganan mucho más en el siglo XXI o en la Kennedy.
Estoy pensando en algunas privadas que sé que están en Tierra del Fuego.
Debe haber otras, ¿No?
Es que ganan mucho más en esas otras, pero ganan un poquito más.
Y por ese poquito más, bueno, necesito el salario, me voy.
¿Y con qué me voy yo?
Si soy profe, jefe de trabajo práctico, adjunto, no importa un cargo, es simple, pero me voy con esa formación adquirida en la universidad pública y con un programa y con un conjunto de bibliografía y con una práctica docente, didáctica y pedagógica a la educación privada.
Todo eso tiene un valor que es mucho más que monetario.
o son los 40 millones de pesos, 50 millones de pesos de los que Gallego Álvarez habla en el vídeo que difundió.
No es sólo plata, un capital humano inconmensurable.
Claro, ellos lo toman como un gasto, no usan la palabra inversión en conocimiento en ningún momento.
Y eso es lo que a uno le da vergüenza.
El que maneja las universidades realmente.
Qué peligro, porque no reconocer que estamos invirtiendo en futuro, que estamos invirtiendo en avance, en conocimiento, en capacitación, realmente es lamentable.
Es lamentable y por ahí vamos.
Tal cual, es lamentable y es bastante cínico porque estoy segurísima de que buena parte de esa dirigencia, sobre todo los altos cargos, sí conocen este valor que va más allá de lo monetario.
Acá tenemos un caso testigo, Julia, que es un legislador de La Libertad Avanza, que trabaja en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, es docente y no lo podemos explicar.
¿Qué hace un libertario que trabaja en contra universidad pública trabajando en la universidad pública?
La verdad, por eso hago este comentario respecto de esto que vos decías, que yo también lo comparto, que son cínicos, son cínicos a la hora de hacer las cosas.
Julia, no te quiero desaprovechar porque nos quedan 5 minutos de programa y te quería preguntar si hubo algún avance en el tema de las transferencias automáticas a las provincias, porque a los municipios les recortaron el 97 de los programas de asistencia técnica.
También lo veía en un informe que publicaron en el CEPA.
Y te pregunto por el tema de transferencias a las provincias, en coparticipación particularmente, porque las transferencias no automáticas o las discrecionales o los ATN son otra cosa.
¿La coparticipación se movió para abajo o para arriba?
No tengo, está por salir el último, pero no, incluso más eso que decíamos al principio de esta noticia mala noticia del boletín oficial de un nuevo recorte en distintos rubros.
Bueno, por el lado que se puede llegar a profundizar es también por esas transferencias.
Pero vos me preguntabas por la coparticipación, y ahí hay algo que no repunta, que son los impuestos coparticipables, que son en casi su totalidad el IVA y ganancia.
Si eso no repunta, es impracticable que se le pueda mejorar esos ingresos a las provincias.
Y si además se le recorta a los municipios, que por supuesto son parte de las provincias, es un combo muy complicado.
El hecho de que no repunte el consumo en nuestro país, y que por lo tanto la recaudación en función del IVA sea un problema, ya era un problema para quienes pensamos más o menos como nosotros, pero empieza a ser un problema para el gobierno nacional también, y por eso la necesidad de ajustar un poco más.
¿Y es como una ruedita de hámster, porque si yo ajusto más economía va a caer en recesión más profunda, entonces el consumo tampoco va a repuntar, entonces qué voy a hacer?
Voy a tener que ajustar más y así.
Y en relación al impuesto a las ganancias, excepto que haya alguna modificación extraña de tipo cambiar la fecha de cobro, o adelantar o proponerle a las sociedades, pensando en el impuesto a las ganancias de sociedades, que es más jugoso, proponerle a las sociedades algún esquema de pago anticipado o algo así que se ha hecho, excepto un movimiento por el estilo, no es muy factible que mejore los ingresos provinciales, lo cual es sumamente preocupante, porque vivimos en un país federal, aunque esta gente no lo quiera pensar.
No lo entiende, Julia, no lo entiende, hay que explicárselo.
Me preguntan acá por el tema PAMI, porque se recortaron un 54 los envíos de fondos al PAMI, y el PAMI tiene más de seis millones de jubilados a su cargo.
Bueno, el tema PAMI es doloroso ya directamente, porque.
Esos fondos en el presupuesto nacional se encuentran en una columna sobre la cual es muy difícil hacer ajustes, porque particularmente estás hablando de la vida o la muerte de 6 millones de personas.
Y ahí es donde si la crueldad avanza en esa columna, si para ellos todo esto es un gran Excel, bueno, si la crueldad avanza hacia esta columna del Excel, que es el PAM, y los fondos fiduciarios y otros gastos del erario público, la verdad que no sé, me parece que ya ahí estamos ante un ejemplo de los más, bueno, no sé, de los más asesinos, porque bueno, los medicamentos también ahí juegan esto ya sabemos, un papel muy importante y ya los recortes vienen incrementándose por ese lado, pero sumado a eso la no mejora de los saberes jubilatorios, realmente muy complicado a mí me parece.
Yo tengo 40 años y la veo a mi mamá que tiene casi 70 y la veo a mi abuela que tiene 90 y me parece profundamente injusto para con las personas de la tercera edad este modelo, mucho más que para con todas las otras edades, si bien hay injusticias por todos lados, pero haber vivido una vida y aportado a nuestro país y tener este momento que soportar semejante ataque a la vida me parece terrible.
Julia, un millón de gracias, como siempre un placer y nos estamos manteniendo en contacto para próximas intervenciones.
Por supuesto, gracias a ustedes y que continúen bien la jornada y las jornadas que siguen de esta semana.
Un abrazo grande.
Era Julia Regueiro del Centro de Economía Política Argentina CEPA .
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