JÓVENES Y REFERENTES DEPORTIVOS DESTACARON LAS OBRAS REALIZADAS EN EL PARQUE MUNICIPAL DE DEPORTES URBANOS

Rio Grande 22/05/2026.- En el marco de la reapertura del Parque Municipal de Deportes Urbanos, jóvenes deportistas y referentes de las disciplinas urbanas destacaron las obras realizadas por el Municipio y el acompañamiento sostenido al desarrollo del deporte local para las nuevas generaciones.

Durante la visita, el Intendente dialogó con jóvenes deportistas y referentes de la Asociación Unión de Bikers y Skaters de Tierra del Fuego (UBS), quienes resaltaron las mejoras realizadas en el espacio y valoraron el acompañamiento del Estado municipal en el fortalecimiento de los deportes urbanos, tanto en el acceso a oportunidades deportivas como a instalaciones de primer nivel.

Al respecto, el presidente de la Asociación Unión de Bikers y Skaters de Tierra del Fuego, Juan Pablo Schmit expresó su agradecimiento por las mejoras realizadas en el Parque de Deportes Urbanos “estamos muy felices de ver todos los cambios que se hicieron en el parque. Los chicos van a tener un antes y un después con esta nueva pista, porque las mejoras elevan muchísimo el nivel del lugar y generan más oportunidades para quienes practican estas disciplinas”.

Asimismo, Schmit remarcó la relevancia del espacio a nivel regional e internacional, señalando que “hoy Río Grande cuenta con el parque olímpico cubierto más grande de Sudamérica, con medidas reglamentarias que permiten proyectar competencias nacionales e internacionales”. En esa línea, destacó que referentes mundiales del deporte ya manifestaron interés en desarrollar fechas oficiales en la ciudad.

Por su parte, Tomas Mingorance referente de la disciplina BMX en Río Grande, destacó la importancia de contar nuevamente con el Parque de Deportes Urbanos, señalando que “la reapertura del Park nos permite seguir entrenando y preparándonos para las competencias que se vienen. En los próximos días, uno de los chicos viajará a competir a Santiago de Chile, representando a Río Grande y demostrando el nivel que tienen nuestros deportistas”.

Finalmente, Mingorance subrayó que “es muy importante seguir fortaleciendo estos espacios porque permiten proyectar a una nueva camada de riders emergentes que buscan trascender y ser reconocidos a nivel nacional e internacional. Deportistas como Octavio Miranda, Franco Smith y Gonzalo Aguilar hoy representan una gran referencia para el deporte urbano de la ciudad y refleja todo el esfuerzo que hay detrás de cada entrenamiento”.