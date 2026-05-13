JORNADA BINACIONAL DE BRIGADISTAS PARA FORTALECER LAZOS Y DEMOSTRAR CAPACIDADES OPERATIVAS

Tierra del Fuego 13/05/2026.- En el marco del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, el Ministerio de Producción y Ambiente, junto a la Administración de Parques Nacionales, llevó adelante una jornada de integración en el Camping Río Pipo. El encuentro reunió a brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, de Parques Nacionales y de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Chile.

La actividad convocó a familias y vecinos, en un ambiente de camaradería, dispuesto para visibilizar y poner en valor la labor de quienes protegen los bosques y el ecosistema fueguino. A través de diversas demostraciones y competencias, los combatientes exhibieron las destrezas técnicas y físicas que exige su profesión.

Entre los ejercicios destacados, se realizaron cortes de troncos con motosierra y pulaski, despliegue y repliegue de mangas, y el uso de motobombas utilizando el río como recurso hídrico estratégico. Estas acciones permitieron no solo demostrar su nivel de preparación y formación, sino también afianzar el compañerismo entre los equipos de trabajo y el vínculo con la comunidad.



El evento contó con la presencia del ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita; el secretario de Ambiente, Martín Juárez; el subsecretario de Manejo del Fuego, Rodrigo Cía; el intendente del Parque Nacional Tierra del Fuego, Marcelo Almirón; y autoridades de la CONAF. Asimismo, estuvieron presentes efectivos de Gendarmería Nacional quienes acompañaron la jornada sirviendo chocolate caliente a los presentes.

Este tipo de encuentros binacionales resulta clave para promover el intercambio de experiencias, y potenciar la cooperación operativa en la prevención y combate de incendios forestales en la región. Cabe destacar que esta competencia, recuperada en 2022, se consolida año a año como un espacio fundamental de integración para quienes desempeñan esta tarea esencial en el fin del mundo.