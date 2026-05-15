Isidoro Aramburu ex juez electoral: «Hay una comisión de un delito gravísimo en las afirmaciones del señor Canals»

El ex juez electoral de la provincia, Isidoro Aramburu, se manifestó respecto de los dichos del ministro jefe de gabinete en cuanto a la decisión de la actual jueza electoral de suspender el proceso de convocatoria a elecciones constituyentes lo que calificó como un apriete a una jueza de la provincia, que es la comisión de un delito, porque el es funcionario provincial e integrante del Concejo de la Magistratura, y cuando amenaza con iniciar acciones, obviamente debe referirse al pedido de juicio político que se puede hacer a través del consejo de la magistratura que el integra.

Para el ex juez, está todo mal y este tipo de coacciones no pueden ocurrir en democracia, porque según Aramburu, es «gravísimo porque en este momento deben manejarse con serenidad, prudencia y templanza y no con aprietes de este tipo.

Bueno, te consultaba, quería consultarte Isidro, porque salió el ministro jefe de Gabinete de la provincia a cuestionar esta decisión de la jueza electoral de no promover el proceso de la elección de constituyentes.