Isidoro Aramburu ex juez electoral: «Hay una comisión de un delito gravísimo en las afirmaciones del señor Canals»
PorArmando Cabral
Rio Grande 15/05/2026.- El ex Juez electoral, cruzó duramente al Ministro jefe de Gabinete Jorge Canals, quien cuestiono a la jueza electoral Mariel Zanini por suspender el proceso electoral, al respecto el letrado manifestó que, «las afirmaciones del señor Canals que no solamente como jefe de Gabinete, sino que además integra el Consejo de la Magistratura amedrentando o intimidando expresamente sin subterfugios a una jueza de la provincia para que actúe como él quiere, bajo apercibimiento de iniciar acciones, todos conocemos que las acciones contra un juez son justamente la del juicio político ante el Consejo de la Magistratura que integra». Y agregó, «Hay una comisión de un delito gravísimo en las afirmaciones del señor Canals»
El ex juez electoral de la provincia, Isidoro Aramburu, se manifestó respecto de los dichos del ministro jefe de gabinete en cuanto a la decisión de la actual jueza electoral de suspender el proceso de convocatoria a elecciones constituyentes lo que calificó como un apriete a una jueza de la provincia, que es la comisión de un delito, porque el es funcionario provincial e integrante del Concejo de la Magistratura, y cuando amenaza con iniciar acciones, obviamente debe referirse al pedido de juicio político que se puede hacer a través del consejo de la magistratura que el integra.
Para el ex juez, está todo mal y este tipo de coacciones no pueden ocurrir en democracia, porque según Aramburu, es «gravísimo porque en este momento deben manejarse con serenidad, prudencia y templanza y no con aprietes de este tipo.
Bueno, te consultaba, quería consultarte Isidro, porque salió el ministro jefe de Gabinete de la provincia a cuestionar esta decisión de la jueza electoral de no promover el proceso de la elección de constituyentes.
Quería conocer tu opinión como ex juez y qué opinás de estas intromisiones del Ejecutivo en este tipo de asuntos.
Mira, respecto de la intromisión, me parece gravísimo, lo hemos estado diciendo por otros medios, porque los que esperamos los ciudadanos de las autoridades provinciales es serenidad, prudencia, templanza, ¿No es cierto?
Racionalidad, razonabilidad.
Y estas afirmaciones del señor Canals que no solamente jefe de Gabinete, sino que además integra el Consejo de la Magistratura amedrentando o intimidando expresamente sin subterfugios a una jueza de la provincia para que actúe como él quiere, bajo apercibimiento de iniciar acciones, todos conocemos que las acciones contra un juez son justamente la del juicio político ante el Consejo de la Magistratura que integra.
Parece gravísimo.
En primer lugar porque no corresponde división de poderes, sistema republicano de gobierno, cada uno en su esfera de potestades otorgadas por la Constitución provincial.
Y en segundo lugar porque está cometiendo un delito 149 bis, primer y segundo párrafo del código Penal.
La amenaza coactiva actúa como yo quiero, porque si no viene la sanción o la intimidación del artículo penal de la Nación, ¿No es cierto?
Hay una comisión de un delito gravísimo que creo que el funcionario no entiende, no comprende, quizás por incapacidad, porque está muy nervioso, porque les va la vida aparentemente el tema de la reforma constitucional en un momento de semejante crisis social y económica que padece nuestro pueblo.
Eso en primera medida.
Por eso en nuestro gremio, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación en conjunto con la Asociación de Magistrados hemos sacado un documento repudiando esa actitud execrable, ¿No es cierto?
Apretada del Poder Ejecutivo para someter al Poder Judicial.
Sí, sí, lo tengo justo en la pantalla.
Sin independencia judicial no hay democracia posible.
Y esto hay que dejarlo muy claro, Isidoro, porque si no se empieza a mezclar todo y es como que todo da lo mismo.
Es decir, hoy apretás un juez, mañana apretás otro, pasado apretás un legislador y cuando querés acordar estás en un virreinato otra vez.
Exactamente, Armando, porque está bien el juego de la democracia, las disputas políticas, pero todo tiene que ser en su medida y de manera razonable y con respeto, respetando el equilibrio, el contrapeso que la Constitución Nacional y la Constitución Provincial establece entre cada uno de los poderes.
Entre sí se van controlando, ¿No es cierto?
Pero por otro lado, yo la verdad que por eso me parece una cosa tan inusitada esta reacción del gobierno.
No puede desconocer el juez que interviene está observando un complejo escenario político provincial que genera una incertidumbre legal, porque no puede hacer vista gorda, que acaba de ser sancionada una ley por parte de la Legislatura provincial, que es la caja de resonancia del pueblo polino, que es quien detenta la soberanía popular, ¿No es cierto?
El poder de la soberanía popular, el poder constituyente, recae en el pueblo.
Entonces, por una enorme mayoría se ha derogado la ley de necesidad de la reforma.
Entonces el juez que interviene no puede esconder la cabeza bajo tierra.
No, yo no sé nada de lo que pasa en mi provincia y arranco con un cronograma electoral.
Sí, sería ignorar una realidad brutal, digamos.
Exactamente.
Y entonces, por otro lado, la jueza electoral lo que hace prudentemente, que es lo mismo que hubiera hecho yo y creo que cualquier juez de la provincia, es dar intervención al Ministerio Público Fiscal.
¿Por qué?
Porque es el llamado, como dice la Constitución Nacional en el artículo 120 y también en nuestro ordenamiento jurídico provincial, es el llamado a hacer un control de legalidad, de constitucionalidad, de las normas y de los
Es el que tiene que velar por el debido proceso.
También pone el ordenamiento jurídico.
Es lo que esperamos todos de un juez, que sea prudente y antes de tomar una decisión, consulta al Ministerio Fiscal, que por otro lado es el mismo Ministerio Fiscal adelante del STJ.
¿Y si vemos bien, estamos frente claramente a un conflicto de poderes cuya competencia original recae en quién?
En el Superior Tribunal de Justicia.
Con lo cual la Justicia Electoral ha actuado prudentemente y de acuerdo con apego a la ley.
¿Qué tan grave es esta carátula de inestabilidad institucional, Isidoro?
¿Por qué?
La verdad que a mí me hizo mucho ruido esa frasecita.
No, inestabilidad institucional sí es grave, porque.
Justamente la inestabilidad institucional, en todo caso, la está generando el jefe de Gabinete.
Claro.
Bueno, por eso te preguntaba.
¿Para que me lo dijeron?
Por eso te lo preguntaba, porque si lo digo yo, viste, queda como que.
Sí, sí, sí, claro, genera una zozobra en la sociedad porque dice, bueno, ¿Qué está pasando?
Hay una disputa de poder y una tensión entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura.
El Poder Ejecutivo quiere hacer la reforma constitucional contra viento y marea y la legislatura le está diciendo no, mira, esta no es la oportunidad por la crisis económica, no es la oportunidad para hacerla.
Y resulta que la culpa es de la Justicia electoral.
Claro, claro.
Entonces lo que no necesitamos acá es funcionarios fuera de sí, nerviosos, intempestivos, que generan justamente inestabilidad institucional en un momento de crisis como que está viviendo nuestra comunidad.
Necesitamos, por todo lo contrario, necesitamos funcionarios que estén serenos, cautos, que respeten la independencia del Poder Judicial y sus decisiones, y si no les gusta, apelarán y apelarán y apelarán hasta que obtengan un resultado favorable, si es que lo merecen, etcétera, etcétera, etcétera.
Por eso, más allá de todas las especulaciones políticas, yo creo que acá lo que tenemos que hacer es un señalamiento fuerte al Poder Ejecutivo que debe respetar las constituciones, la división de poderes, el sistema republicano de gobierno y que debe atenerse a lo que decida la justicia.
Porque mal tampoco podemos en este momento, donde hay un choque de normas y donde hay un choque de instituciones, acelerar procesos electorales que no sabemos si van a terminar finalmente teniendo curso.
Porque vos pensás, lo que hay ahora es una incertidumbre legal, porque no sabemos si el Poder Ejecutivo va a vetar la nueva ley, no sabemos si la legislatura va a insistir con la mayoría que se requiere.
Entonces estamos en un limbo legal en este momento.
Puede resolver sobre un limbo legal.
Claro.
Y si la promueve, si la promulga, ¿Qué pasa, Isidoro?
Si el Estado decide, promulga esta nueva ley, bueno, no hay.
La promulga termina siendo ley, ya comienza con su total vigencia y eficacia y no va a haber reforma constitucional porque nosotros estamos ahora en una instancia preconstituyente.
Por eso la legislatura tiene potestad de hacer lo que hizo, que es derogar la ley de necesidad de la reforma.
Bien, bien, Isidoro, te agradezco muchísimo y seguramente te vamos a seguir molestando.
Ahora vamos a leer el comunicado de la Asociación de Magistrados y también de la Comisión Directiva de la Unión de Empleados de la Justicia de la nación.
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