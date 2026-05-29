IRIARTE VALORÓ QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL RECONOCIERA LA DEUDA CON LOS MUNICIPIOS Y ANTICIPARA UN CRONOGRAMA DE PAGO

Ushuaia 29/05/2026.- El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, destacó como “positivo” el encuentro mantenido entre los tres municipios fueguinos y el Ministerio de Economía de la Provincia, en el que el Ejecutivo provincial reconoció la deuda generada por el atraso en la coparticipación y anticipó que la próxima semana presentará un cronograma de pago.

En declaraciones radiales, el funcionario sostuvo que “el balance de la reunión fue positivo porque permitió que Ushuaia, Río Grande y Tolhuin pudiéramos sentarnos en una misma mesa técnica para abordar la situación económica que atravesamos producto del atraso en la coparticipación”.

Asimismo, precisó que “entre Ushuaia y Río Grande la deuda asciende a 31 mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente 14 mil millones corresponden a Ushuaia”.

Iriarte explicó además que desde el Gobierno provincial se planteó el compromiso de “no seguir generando deuda nueva y comenzar a enviar fondos semanalmente mientras se formaliza el acuerdo”.

“Nos adelantaron que todos los viernes se realizarán transferencias para empezar a reducir la deuda. Ahora esperamos conocer la formalidad del cronograma, porque estos recursos le corresponden a la ciudad”, remarcó.

El secretario de Gobierno advirtió que la demora en el envío de fondos afecta de manera directa el funcionamiento municipal y la prestación de servicios.

“Cuando no contamos con los recursos necesarios, se resienten los pagos a proveedores, la obra pública, la ayuda social y distintas políticas públicas que lleva adelante el Municipio. Por eso la previsibilidad es fundamental y estos atrasos impactan directamente sobre la autonomía municipal”, señaló.

Finalmente, Iriarte expresó cautela respecto a los anuncios realizados por Provincia, aunque valoró la continuidad del diálogo institucional.

“Fue positivo el diálogo y los compromisos asumidos por el Gobierno provincial para garantizar los recursos -que son municipales- que permitan afrontar aguinaldos y obligaciones con los trabajadores y proveedores, como UISE y Agrotécnica. Esperamos que el próximo encuentro previsto para mediados de junio nos encuentre con mayor claridad y, sobre todo, con compromisos cumplidos”, concluyó.