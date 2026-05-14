INICIARON LOS TRABAJOS DE TECHADO EN EL EDIFICIO PERMANENTE DE LA CARPA DE LA DIGNIDAD

Rio Grande 14/05/2026.- El Municipio de Río Grande avanza en una etapa determinante de la construcción del edificio permanente de la Carpa de la Dignidad, una obra ejecutada íntegramente con recursos municipales y clave para fortalecer la identidad fueguina y la defensa de la soberanía.

Tras completarse el llenado de fundaciones, la ejecución de contrapisos y el montaje de los 14 pórticos metálicos que conforman la estructura portante, el Municipio comenzó los trabajos de techado del edificio, marcando un momento central en el desarrollo de esta obra.

Una de las particularidades de esta instancia es que, a diferencia de otros edificios, el techo del edificio de la Dignidad cubre gran parte de la superficie, ya que su diseño curvo —tipo medio caño, en semejanza con la carpa original— cumple no sólo la función de cubierta, sino también de cerramiento. Esto permite avanzar en una etapa clave de protección del interior, restando aún la ejecución de los laterales y ambos frentes.

Con una superficie aproximada de 800 metros cuadrados, el espacio está emplazado en el sector donde cada año se instala la Carpa para las actividades del 2 de Abril. Contará con un gran salón central, vinculado desde su interior con la vereda que integra el Muro Costero, además de dependencias de apoyo como baños inclusivos, cocina, oficinas y sala de máquinas.

La secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, explicó que «el espacio principal tendrá esta estructura curvada, diseñada para generar una semejanza con la carpa original, pero con mayores dimensiones y altura, optimizando su funcionalidad y capacidad para recibir visitantes».

Asimismo, señaló que «el objetivo es poder finalizar los trabajos de techado antes de la llegada de los fríos intensos, lo que permitirá comenzar a trabajar en el interior del edificio, resguardando las tareas y acelerando el ritmo de obra».

Cabe recordar que, previo a la construcción de la obra, el Municipio debió desarrollar trabajos de desviación del gasoducto que atravesaba la platea en donde está emplazado el edificio de la Carpa de la Dignidad. Dicha desviación fue mediante un bypass, acción que luego permitió concretar un nuevo tendido.