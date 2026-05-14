Rio Grande 14/05/2026.- Cuando el INDEC informa una inflación del 2,6 % mensual y 32,4 % interanual, está hablando del promedio nacional del IPC, una canasta ponderada que diluye los aumentos más fuertes de servicios y combustibles. Pero en Tierra del Fuego, los incrementos reales de precios básicos —como la luz (+30,4 %) y el combustible (+48 % en cinco meses)— muestran una inflación efectiva mucho más alta que la oficial.

Cuando el INDEC informa una inflación del 2,6 % mensual y 32,4 % interanual, está hablando del promedio nacional del IPC, una canasta ponderada que diluye los aumentos más fuertes de servicios y combustibles. Pero en Tierra del Fuego, los incrementos reales de precios básicos —como la luz (+30,4 %) y el combustible (+48 % en cinco meses)— muestran una inflación efectiva mucho más alta que la oficial.

Inflación oficial vs. inflación real en Tierra del Fuego Inflación oficial INDEC Abril: 2,6 % Interanual: 32,4 % Promedio nacional, con ponderación de rubros de baja variación.

Electricidad Tierra del Fuego Abril: +30,4 % Ajuste tarifario provincial.

Combustibles Tierra del Fuego Ene–May: +48 % acumulado Cinco aumentos consecutivos.

Inflación percibida regional Estimada: 45–55 % en cinco meses Impacto directo en hogares y transporte.



La brecha es clara: mientras el INDEC muestra una inflación “moderada”, la realidad fueguina refleja un golpe mucho más fuerte al bolsillo. Esta diferencia entre lo oficial y lo real es clave para explicar el malestar social y la percepción de crisis en la isla.

Concepto Variación Período Comentario Inflación oficial (IPC INDEC) 2,6 % mensual / 32,4 % interanual Abril 2026 Promedio nacional, incluye rubros con baja variación Electricidad Tierra del Fuego +30,4 % Abril 2026 Ajuste tarifario provincial Combustibles Tierra del Fuego +48 % Ene–May 2026 Cinco aumentos acumulados Inflación percibida regional ~45–55 % estimada Últimos cinco meses Impacto directo en hogares y transporte La “inflación oficial” mide el promedio nacional, pero no refleja la realidad de las provincias extremas donde los costos logísticos, la quita de subsidios y la falta de competencia amplifican los aumentos. En Tierra del Fuego, el poder adquisitivo cae mucho más rápido que lo que indican las cifras del INDEC.

Estamos hablando de dos inflaciones distintas: