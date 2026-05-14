Cuando el INDEC informa una inflación del 2,6 % mensual y 32,4 % interanual, está hablando del promedio nacional del IPC, una canasta ponderada que diluye los aumentos más fuertes de servicios y combustibles. Pero en Tierra del Fuego, los incrementos reales de precios básicos —como la luz (+30,4 %) y el combustible (+48 % en cinco meses)— muestran una inflación efectiva mucho más alta que la oficial.
Inflación oficial vs. inflación real en Tierra del Fuego
- Inflación oficial INDEC
- Abril: 2,6 %
- Interanual: 32,4 %
- Promedio nacional, con ponderación de rubros de baja variación.
- Electricidad Tierra del Fuego
- Abril: +30,4 %
- Ajuste tarifario provincial.
- Combustibles Tierra del Fuego
- Ene–May: +48 % acumulado
- Cinco aumentos consecutivos.
- Inflación percibida regional
- Estimada: 45–55 % en cinco meses
- Impacto directo en hogares y transporte.
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La brecha es clara: mientras el INDEC muestra una inflación “moderada”, la realidad fueguina refleja un golpe mucho más fuerte al bolsillo. Esta diferencia entre lo oficial y lo real es clave para explicar el malestar social y la percepción de crisis en la isla.
|Concepto
|Variación
|Período
|Comentario
|Inflación oficial (IPC INDEC)
|2,6 % mensual / 32,4 % interanual
|Abril 2026
|Promedio nacional, incluye rubros con baja variación
|Electricidad Tierra del Fuego
|+30,4 %
|Abril 2026
|Ajuste tarifario provincial
|Combustibles Tierra del Fuego
|+48 %
|Ene–May 2026
|Cinco aumentos acumulados
|Inflación percibida regional
|~45–55 % estimada
|Últimos cinco meses
|Impacto directo en hogares y transporte
Estamos hablando de dos inflaciones distintas:
- Una estadística, que muestra desaceleración.
- Y otra real, que golpea el bolsillo fueguino con aumentos de servicios esenciales.
- Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar