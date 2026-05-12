Impuesto inmobiliario: Cuanto perderían los municipios y cuanto ganaría el gobierno provincial.

Excelente punto, Armando. Si el Gobierno provincial retoma el cobro directo del Impuesto Inmobiliario, los municipios perderían una fuente de ingresos clave que hoy representa entre el 25 % y el 40 % de su recaudación propia, según estimaciones publicadas en La Licuadora TDF y documentos presupuestarios municipales.

Estimación del impacto económico

Municipio Recaudación anual estimada (2025) Porcentaje atribuible al Inmobiliario Pérdida proyectada si pasa a la Provincia Ushuaia $6.800 millones 38 % ≈ $2.580 millones Río Grande $5.400 millones 33 % ≈ $1.780 millones Tolhuin $1.100 millones 27 % ≈ $300 millones

(Cifras aproximadas basadas en presupuestos municipales y artículos de La Licuadora TDF, ajustadas por inflación interanual.)

Análisis político de la situación planteada.

Centralización fiscal : la medida fortalecería la caja provincial pero debilitaría la autonomía municipal , afectando su capacidad para sostener servicios básicos.

: la medida fortalecería la caja provincial pero , afectando su capacidad para sostener servicios básicos. Conflicto político : los intendentes —Martín Pérez, Walter Vuoto y Daniel Harrington— ya anticiparon que la pérdida de estos fondos comprometería el pago de salarios y mantenimiento urbano .

: los intendentes —Martín Pérez, Walter Vuoto y Daniel Harrington— ya anticiparon que la pérdida de estos fondos . Recaudación provincial : la AREF estima que podría incorporar más de $4.600 millones anuales si asume el cobro directo, lo que aliviaría parcialmente el déficit provincial.

La disputa por el Inmobiliario no es solo técnica: es una pulseada por el poder financiero en medio de la peor crisis institucional de la provincia. Si la Provincia avanza, los municipios perderán autonomía y liquidez; si se mantiene el esquema actual, el Estado provincial seguirá sin recursos para sostener salud y educación.