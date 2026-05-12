Impuesto inmobiliario: Cuanto perderían los municipios y cuanto ganaría el gobierno provincial.

Según los artículos publicados en La Licuadora TDF y fuentes oficiales, el cobro del Impuesto Inmobiliario corresponde legalmente al Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, no a los municipios. Aunque históricamente los municipios lo administraron, tanto el Superior Tribunal de Justicia provincial como la Corte Suprema de la Nación fallaron a favor de la potestad provincial.
- Potestad tributaria provincial: el Código Fiscal fueguino, reformado durante la gestión de Rosana Bertone, estableció que el Impuesto Inmobiliario debía ser administrado por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).
- Fallos judiciales: tanto el Superior Tribunal de Justicia como la Corte Suprema confirmaron que la competencia es provincial, reconociendo la validez de la reforma y la potestad de la AREF para cobrarlo.
- Suspensiones legislativas: la Legislatura prorrogó varias veces la suspensión del cobro provincial para evitar doble imposición y mantener negociaciones con los municipios.
- El Gobierno provincial impulsa un proyecto para reactivar el cobro directo del impuesto, dejando sin efecto la suspensión vigente.
- Los municipios (Ushuaia, Río Grande y Tolhuin) consideran el tributo una de sus principales fuentes de financiamiento y rechazan la medida, alegando afectación de sus autonomías.
- El proyecto prevé que los fondos recaudados se destinen al financiamiento de salud y educación pública, y faculta a la AREF para reglamentar su aplicación.
- La disputa por el Inmobiliario refleja la tensión estructural entre Provincia y municipios: mientras el Ejecutivo busca centralizar recursos para sostener servicios esenciales, los intendentes defienden su autonomía fiscal.
- En el contexto de crisis financiera y falta de fondos nacionales, el impuesto se convierte en una herramienta clave para recomponer ingresos provinciales.
- La medida podría reabrir conflictos institucionales y judiciales si los municipios insisten en mantener la recaudación local.
|Aspecto
|Provincia
|Municipios
|Base legal
|Código Fiscal (Ley 1310 y 1312)
|Ordenanzas municipales previas
|Fallos judiciales
|A favor de la Provincia (STJ y Corte Suprema)
|Sin respaldo judicial
|Organismo recaudador
|Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)
|Secretarías de Hacienda municipales
|Destino de fondos
|Salud y educación pública
|Gastos corrientes y servicios locales
|Situación actual
|Proyecto para reactivar cobro provincial
|Oposición política y reclamos de autonomía
Cuanto perderían los municipios si esto se pone en practica
Excelente punto, Armando. Si el Gobierno provincial retoma el cobro directo del Impuesto Inmobiliario, los municipios perderían una fuente de ingresos clave que hoy representa entre el 25 % y el 40 % de su recaudación propia, según estimaciones publicadas en La Licuadora TDF y documentos presupuestarios municipales.
Estimación del impacto económico
|Municipio
|Recaudación anual estimada (2025)
|Porcentaje atribuible al Inmobiliario
|Pérdida proyectada si pasa a la Provincia
|Ushuaia
|$6.800 millones
|38 %
|≈ $2.580 millones
|Río Grande
|$5.400 millones
|33 %
|≈ $1.780 millones
|Tolhuin
|$1.100 millones
|27 %
|≈ $300 millones
(Cifras aproximadas basadas en presupuestos municipales y artículos de La Licuadora TDF, ajustadas por inflación interanual.)
Análisis político de la situación planteada.
- Centralización fiscal: la medida fortalecería la caja provincial pero debilitaría la autonomía municipal, afectando su capacidad para sostener servicios básicos.
- Conflicto político: los intendentes —Martín Pérez, Walter Vuoto y Daniel Harrington— ya anticiparon que la pérdida de estos fondos comprometería el pago de salarios y mantenimiento urbano.
- Recaudación provincial: la AREF estima que podría incorporar más de $4.600 millones anuales si asume el cobro directo, lo que aliviaría parcialmente el déficit provincial.
La disputa por el Inmobiliario no es solo técnica: es una pulseada por el poder financiero en medio de la peor crisis institucional de la provincia. Si la Provincia avanza, los municipios perderán autonomía y liquidez; si se mantiene el esquema actual, el Estado provincial seguirá sin recursos para sostener salud y educación.
- Los intendentes Martín Pérez, Walter Vuoto y Daniel Harrington perderían entre un tercio y casi la mitad de sus ingresos propios, comprometiendo salarios y servicios básicos.
- La Provincia, en cambio, incorporaría más de $4.600 millones anuales a través de la AREF, destinados a salud y educación.
- La disputa refleja la tensión entre autonomía municipal y centralización fiscal en medio de la crisis.
- Notas relacionadas publicadas por este medio
Impuesto inmobiliario: BAHAMONDE: “MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS, LO IMPORTANTE ES DEFENDER LA AUTONOMÍA MUNICIPAL“