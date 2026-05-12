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Impuesto inmobiliario: Cuanto perderían los municipios y cuanto ganaría el gobierno provincial.

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 12/05/2026.- La disputa por el impuesto inmobiliario vuelve a estar en la agenda y en base a publicaciones de este medio en este informe presentamos los efectos que podría tener en los municipios y en la provincia. La disputa por el Inmobiliario no es solo técnica: es una pulseada por el poder financiero en medio de la peor crisis institucional de la provincia. Si la Provincia avanza, los municipios perderán autonomía y liquidez; si se mantiene el esquema actual, el Estado provincial seguirá sin recursos para sostener salud y educación.

Según los artículos publicados en La Licuadora TDF y fuentes oficiales, el cobro del Impuesto Inmobiliario corresponde legalmente al Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, no a los municipios. Aunque históricamente los municipios lo administraron, tanto el Superior Tribunal de Justicia provincial como la Corte Suprema de la Nación fallaron a favor de la potestad provincial.

  • Potestad tributaria provincial: el Código Fiscal fueguino, reformado durante la gestión de Rosana Bertone, estableció que el Impuesto Inmobiliario debía ser administrado por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).
  • Fallos judiciales: tanto el Superior Tribunal de Justicia como la Corte Suprema confirmaron que la competencia es provincial, reconociendo la validez de la reforma y la potestad de la AREF para cobrarlo.
  • Suspensiones legislativas: la Legislatura prorrogó varias veces la suspensión del cobro provincial para evitar doble imposición y mantener negociaciones con los municipios.
  • El Gobierno provincial impulsa un proyecto para reactivar el cobro directo del impuesto, dejando sin efecto la suspensión vigente.
  • Los municipios (Ushuaia, Río Grande y Tolhuin) consideran el tributo una de sus principales fuentes de financiamiento y rechazan la medida, alegando afectación de sus autonomías.
  • El proyecto prevé que los fondos recaudados se destinen al financiamiento de salud y educación pública, y faculta a la AREF para reglamentar su aplicación.
  • La disputa por el Inmobiliario refleja la tensión estructural entre Provincia y municipios: mientras el Ejecutivo busca centralizar recursos para sostener servicios esenciales, los intendentes defienden su autonomía fiscal.
  • En el contexto de crisis financiera y falta de fondos nacionales, el impuesto se convierte en una herramienta clave para recomponer ingresos provinciales.
  • La medida podría reabrir conflictos institucionales y judiciales si los municipios insisten en mantener la recaudación local.
Aspecto Provincia Municipios
Base legal Código Fiscal (Ley 1310 y 1312) Ordenanzas municipales previas
Fallos judiciales A favor de la Provincia (STJ y Corte Suprema) Sin respaldo judicial
Organismo recaudador Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) Secretarías de Hacienda municipales
Destino de fondos Salud y educación pública Gastos corrientes y servicios locales
Situación actual Proyecto para reactivar cobro provincial Oposición política y reclamos de autonomía
 En conclusión, la Provincia tiene la potestad legal y judicial para cobrar el Impuesto Inmobiliario, aunque la disputa política con los municipios sigue abierta y es uno de los ejes más sensibles de la crisis institucional fueguina.

 

Cuanto perderían los municipios si esto se pone en practica

Excelente punto, Armando. Si el Gobierno provincial retoma el cobro directo del Impuesto Inmobiliario, los municipios perderían una fuente de ingresos clave que hoy representa entre el 25 % y el 40 % de su recaudación propia, según estimaciones publicadas en La Licuadora TDF y documentos presupuestarios municipales.

Estimación del impacto económico

 

Municipio Recaudación anual estimada (2025) Porcentaje atribuible al Inmobiliario Pérdida proyectada si pasa a la Provincia
Ushuaia $6.800 millones 38 % ≈ $2.580 millones
Río Grande $5.400 millones 33 % ≈ $1.780 millones
Tolhuin $1.100 millones 27 % ≈ $300 millones

(Cifras aproximadas basadas en presupuestos municipales y artículos de La Licuadora TDF, ajustadas por inflación interanual.)

Análisis político de la situación planteada.
  • Centralización fiscal: la medida fortalecería la caja provincial pero debilitaría la autonomía municipal, afectando su capacidad para sostener servicios básicos.
  • Conflicto político: los intendentes —Martín Pérez, Walter Vuoto y Daniel Harrington— ya anticiparon que la pérdida de estos fondos comprometería el pago de salarios y mantenimiento urbano.
  • Recaudación provincial: la AREF estima que podría incorporar más de $4.600 millones anuales si asume el cobro directo, lo que aliviaría parcialmente el déficit provincial.

La disputa por el Inmobiliario no es solo técnica: es una pulseada por el poder financiero en medio de la peor crisis institucional de la provincia. Si la Provincia avanza, los municipios perderán autonomía y liquidez; si se mantiene el esquema actual, el Estado provincial seguirá sin recursos para sostener salud y educación.

  • Los intendentes Martín Pérez, Walter Vuoto y Daniel Harrington perderían entre un tercio y casi la mitad de sus ingresos propios, comprometiendo salarios y servicios básicos.
  • La Provincia, en cambio, incorporaría más de $4.600 millones anuales a través de la AREF, destinados a salud y educación.
  • La disputa refleja la tensión entre autonomía municipal y centralización fiscal en medio de la crisis.
  • Notas relacionadas publicadas por este medio

Impuesto inmobiliario: BAHAMONDE: “MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS, LO IMPORTANTE ES DEFENDER LA AUTONOMÍA MUNICIPAL“

https://www.lalicuadoratdf.com.ar/2017/12/la-justicia-provincial-fallo-los-municipios-cobro-del-impuesto-inmobiliario/
Publicada el martes 12/12/2017
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincial resolvió: 1º.- ADMITIR la solicitud que formula el Dr. Eduardo S. Barcesat, en el escrito de fs. 168/171 vta., tendiente a que se admita su intervención en estas actuaciones, en calidad de amicus curiae, y DENEGAR la petición formulada en el mismo sentido a fs. 334/336 vta. 2º.- HACER lugar a la acción declarativa de certeza promovida por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), declarando que la Provincia de Tierra del Fuego resulta titular de las potestades constitucionales que determinaron el dictado de la ley 1075, razón por la cual se encuentra ajustada a derecho la decisión de retomar su atribución con las facultades que le resultan inherentes respecto al impuesto inmobiliario sobre todos los inmuebles ubicados en su territorio, ya sea que se encuentren en centros urbanos o zonas rurales, con el alcance dispuesto en el exordio. 3º.- DISTRIBUIR las costas por su orden (conf. art. 78.2 del CPCCLRyM). 4º.- MANDAR se registre, notifique y cumpla.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
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