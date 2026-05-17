Impacto brutal: 24.000 empresas menos y 218.000 empleos destruidos desde la llegada de Milei al gobierno

Argentina 17/05/2026.- Los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y del SIPA exponen un retroceso sostenido del entramado productivo y del empleo formal. Desde fines de 2023, la economía muestra una contracción simultánea en la cantidad de empleadores y puestos registrados, con mayor impacto en sectores como la construcción, la industria y los servicios.

El leve repunte del empleo asalariado privado en febrero no alcanzó para revertir el deterioro general del mercado laboral argentino. Si bien se cortó una racha de seis meses consecutivos de caída, los datos oficiales muestran un escenario todavía frágil, con salarios en retroceso y una pérdida sostenida de empresas empleadoras.

De acuerdo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en febrero se registraron 487.920 empleadores, lo que implica una reducción respecto de los meses previos y una caída acumulada de 24.437 empresas desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. En términos relativos, se trata de una contracción del 4,8% del total del entramado productivo.

En paralelo, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestra que el empleo privado apenas sumó 965 puestos en febrero, un incremento prácticamente nulo del 0,02%, mientras que en casas particulares el crecimiento fue de 1.651 empleos. Sin embargo, el balance general sigue en rojo si se mira el acumulado de la gestión.

El informe elaborado por Fundar advierte que la destrucción de empresas alcanzó 13.163 unidades en el último año, con un impacto especialmente fuerte en sectores como transporte y almacenamiento, servicios inmobiliarios y construcción.

En términos acumulados, desde noviembre de 2023 se perdieron 11.837 compañías en esos rubros, con caídas de dos dígitos en varios casos. Transporte y almacenamiento retrocedió 15,7%, mientras que el sector inmobiliario cayó 11,98% y la construcción 9,6%.

El fenómeno no es homogéneo a nivel territorial. Provincias como La Rioja (-17,4%), Catamarca (-12,8%) y Chaco (-11,3%) lideran las caídas en cantidad de empresas, mientras que Neuquén aparece como excepción con un crecimiento del 2,1% impulsado por el desarrollo energético.

Empleo en retroceso y transformación del mercado laboral

El deterioro del tejido productivo impacta directamente sobre el empleo. Según la SRT, desde noviembre de 2023 se perdieron 327.813 puestos de trabajo en el sistema formal, una caída del 3,3%.

El dato se complementa con el crecimiento del monotributo, que sumó 172.624 trabajadores en el mismo período, reflejando una migración hacia formas de empleo más flexibles pero también más inestables.

En el plano sectorial, la industria manufacturera aparece como uno de los principales focos de pérdida, con más de 63.000 empleos destruidos, seguida por la construcción, golpeada por la paralización de la obra pública y privada.

El deterioro no se limita al empleo. Los salarios de convenio cayeron 0,5% en términos reales en marzo y acumulan una baja del 6% desde el inicio de la actual administración. A su vez, el promedio salarial medido por SIPA retrocedió 0,3% mensual.

La brecha entre ingresos altos y bajos se amplía, en un contexto donde las paritarias pierden ritmo frente a la inflación. Esto consolida una dinámica de pérdida de poder adquisitivo que se sostiene por tercer mes consecutivo.

Los datos oficiales y los informes privados coinciden en un mismo diagnóstico: la economía atraviesa un proceso de reconfiguración donde la apertura y el ajuste conviven con una menor densidad empresarial y laboral.

En este escenario, la creación de empleo no alcanza a compensar la destrucción previa. El resultado es un mercado laboral que muestra leves mejoras puntuales, pero que no logra revertir la tendencia de fondo.

Que pasó en Tierra del Fuego.

Desde la llegada de Milei al gobierno, Tierra del Fuego perdió entre 7.000 y 7.200 puestos de trabajo formales y más de 300 comercios, con una caída del empleo privado del 10,7% y una retracción industrial superior al 24%. La provincia se ubica entre las más golpeadas del país, junto a Santa Cruz y La Rioja.

Indicador 2023 2026 Variación Fuente Empleo privado registrado 40.589 trabajadores 36.291 trabajadores –10,7% (–4.298 puestos) SIPA / IPIEC Desocupación general 6,6% (≈6.800 personas) 7,2% (≈7.200 personas) +0,6 puntos INDEC / Ministerio de Trabajo Industria manufacturera 12.823 operarios 9.693 operarios –24% (–3.130 puestos) OPI TdF Construcción 2.193 trabajadores 1.769 trabajadores –19% (–424 puestos) OPI TdF Comercio y servicios 3.806 trabajadores 3.421 trabajadores –10% (–385 puestos) OPI TdF

Fuente: GLP, www.lalicuadoratdf.com.ar, OPI Santa Cruz, SIPA, IPIEC