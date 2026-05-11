Hipotecados UVA el calvario de casi 300 familias fueguinas para pagar los créditos hipotecarios
PorArmando Cabral
Tierra del Fuego 11/05/2026.- 290 familias están viviendo un verdadero calvario a raíz de haber ingresado en los créditos hipotecarios UVA, la inflación desatada en el gobierno anterior que llegó al 223%, mas la devaluación de un 118% a finales de 2023 con la llegada de Milei, ha hecho que lasa cuotas sean impagables y los valores de las mismas ascienda, en algunos casos, a mas de 3 millones de pesos mensuales. El caso que nos ocupa, Esta situación viene desde el año 2000, 210 familias no pueden pagar una cuota que aumenta en promedio 500 pesos por mes, y en este caso, Melisa debe 180 millones por un crédito de 2 millones que solicitó en 2018 para comprar su vivienda.
Se estima que entre 95.000 y 115.000 familias en Argentina mantienen deudas hipotecarias bajo la modalidad UVA a principios de 2026, representando menos del 1% de los deudores del sistema financiero. Aunque la morosidad oficial es baja, el peso de la inflación ha generado alta preocupación por la sostenibilidad de los pagos.
En Tierra del Fuego, 290 familias accedieron a estos créditos, pero hoy de ese total, 210 no pueden pagar las cuotas que, en algunos casos llegan a los 3 millones de pesos.
De esas 210, 12 familias han logrado que no les ejecuten sus viviendas gracias a un proyecto presentado por el legislador Raúl Von der Thusen y que fue aprobado por la legislatura. estas 12 familias solicitaron sus créditos en en el Banco de Tierra del Fuego y al ser publico, pudieron acceder a este beneficio, quienes tiene los créditos en bancos privados están, en las mas absoluta incertidumbre.
A nivel nacional, Myriam Bregman ha presentado recientemente (mayo de 2026) un proyecto de ley para suspender las ejecuciones hipotecarias de los créditos UVA.
Esta iniciativa forma parte de un paquete de 14 proyectos que se debaten actualmente en el Congreso para aliviar la situación de los deudores ante el aumento de la morosidad.
Puntos clave del proyecto de Bregman (mayo 2026):
Suspensión de ejecuciones: Busca frenar los remates y embargos por falta de pago en préstamos hipotecarios UVA.
Reestructuración de la deuda: Propone mecanismos para renegociar los montos adeudados.
Períodos de gracia: Incluye plazos de espera para deudores en situaciones críticas.
Protección ante pérdida de ingresos: Establece cambios automáticos en el valor de la cuota si el titular pierde el empleo o sufre una caída significativa en sus ingresos reales.
Aquí la charla que mantuvimos con Melisa, referente de los hipotecados UVA a nivel nacional.
Cuéntenos qué novedades han tenido, porque recibí algunos de los números que usted me pasó el otro día, pero quiero que se los cuente la gente, porque realmente los datos son tremendos, lo que aumenta casi por semana esta deuda.
Y usted me pasaba algunos números que decía, quería que se los contara a la gente.
Y estos montos son los del Banco de Tierra del Fuego, ¿No?
Sí, porque justamente, bueno, yo soy referente de los préstamos UVA.
Venimos con esta lucha desde el 2000, yo tomé el préstamo en 2018, venimos con esta lucha desde la pandemia, que fue cuando la inflación, sabemos todos, es de público conocimiento, que la inflación subió abismalmente y eso hizo que a nosotros nos perjudicara, porque tenemos los préstamos donde tanto el capital como los intereses están indexados doblemente por el dólar, la inflación, el valor de la construcción y todo eso nos trajo un montón de problemas.
Le recordamos a la gente que con masa en 2023 la inflación llegó al 223% y aparte desde el momento que se tomó, que salieron estos préstamos 2018 hasta hoy, hubo un aumento y esto está registrado por abogados de diferentes provincias.
Yo al ser referente, son números que manejo en el grupo nacional, el UVA subió un 13.200% al día de hoy.
Es una locura.
Ni hablar de que ayer por ejemplo, entré a la página del Banco Central.
El Banco Central, por ejemplo, es algo que estamos peleando, no te brinda información de ciertas cosas, pero ellos publican en su página el precio del uva.
Claro, en cinco días ese uva subió 11 pesos.
Exactamente.
Parece un número chiquito, pero para nosotros es un montón, porque cada UVA se multiplica con ese precio que es hoy de mil novecientos y casi dos mil pesos ya.
Claro, exactamente.
Esto por semana, si lo multiplicamos por 4 están.
Claro, están casi mil pesos claramente.
Perdón, 500 pesos es lo que aumenta por mes aproximadamente la cuota.
Para nosotros hoy 500 pesos capaz que es poco, pero nosotros recordemos que venimos de varios años donde tuvimos aumentos de más de 2 mil pesos a casi 10 mil, 20 mil pesos cuando la inflación estalla.
Y eso fue lo que nos provocó un gran problema.
Con decirte mi caso particular, yo pedí 2 millones de pesos en el 2018, hoy llevo pagados 18 millones, pero le debo al banco 180 millones.
Cuando a mí en su momento, cuando yo hablé con algunos políticos, me dijeron bueno, si no podés pagarlo, vende la casa.
Yo hoy si vendo mi casa y esto es una realidad, si yo hoy vendo mi casa, que en su momento me salió 115 mil dólares pasado a pesos, era algo de dos millones y medio.
Hoy esos 115 mil dólares, si los multiplicas al valor del dólar con lo que le debo al banco, me quedo sin casa, sin los ahorros, porque esa plata que me dio el banco de los 2 millones no fueron el 100 de la casa, yo solamente cubrí el 80 cuando los 20 se tuvieron que poner al contado.
Yo pierdo esos ahorros que puse y me quedo sin casa y con un préstamo todavía pegado porque no lo termino de pagar.
Tal cual.
¿Y todas las familias están en la misma situación, Melissa, o hay algunos que están mejor o peor que otros?
Depende de cada uno.
En realidad el préstamo si es una pareja, hoy por hoy lo pagan, pero hay una realidad, la pareja se desvive para pagar estos préstamos, porque hoy por hoy estamos con un gobierno donde es de común conocimiento también que estamos teniendo problemas en muchas áreas, pero nosotros que somos una milésima de puntito, pero nosotros tratamos de defender lo nuestro, que la casa propia, nosotros lo que peleamos es el tema de que es una vivienda única, no como dice nuestro presidente actual, que nosotros hicimos un negocio, nosotros no hicimos un negocio, nosotros compramos esto para nuestra familia, que hoy por hoy una pareja no llega a su cuota a superar el 35%, porque para hacer juicio necesita superar eso, pero no superan ese 35, pero están todos los días viendo a ver cómo pagar lo que les queda, porque a la vez baja morosidad.
La baja morosidad es porque el banco absorbe la cuota y te deja con el resto para vivir, y eso hace que cada vez tengan menos.
Entonces la gente se desvive con dos, tres trabajos.
Y ni hablar de casos trágicos que ya hemos escuchado nosotros que estamos en el grupo nacional, casos trágicos donde la persona ha tomado decisiones drásticas, suicidios, te estoy hablando casos drásticos, porque realmente hay psicólogos, hay todo el trasfondo que están viendo casos donde ataque de ansiedad, de no dormir, y un montón de problemas que trae esto de que nos endeudamos cada vez más.
¿Cuánto es el promedio de cuota, Melissa, hoy?
Mira, un promedio, la cuota, la 1 era de 16 mil pesos.
Hoy tengo una cuota que si yo, por ejemplo, yo al tener cautelar el banco, a mí no me puede tocar más del 35% de mi sueldo, mi juicio sigue, lo cual implica también unos gastos extra de perito, de abogado, etc.
Pero bueno, como lo vengo peleando hace años, no le pienso aflojar a eso.
Pero sí, hay todo un trasfondo.
Hoy por hoy tengo una cuota de 3 millones, por ejemplo.
Ni siquiera me cubre el sueldo para poder pagar esa cuota.
Claro, claro.
Tengo hijos a cargo.
Tengo hijos a cargo, tengo que trabajar más horas para poder pagar esas cosas, así que es todo un tema.
Es muy difícil vivir así.
Claramente.
La única buena
Es tremendo, porque aparte acá por ejemplo, senadores, nadie hace nada, ¿No?
Sí.
Y después el único legislador que nos está dando atención acá en la provincia, es el legislador Van der Thusen.
Gracias a él se logró ya hace dos años la ley de la no ejecución de casas.
Yo no sabía si realmente ayudaba o no a cubrir, pero realmente ahora hoy lo que logró esta semana por ejemplo, es lograr que el Banco de Tierra del Fuego le brinde un informe con los préstamos que se sacaron.
Estamos hablando de 290 familias que sacaron el préstamo.
¿Cuántos están en morosidad?
210 Familias.
Y de las cuales, gracias a esta ley de la no ejecución, 12 familias hoy no han perdido su casa.
Pero estamos hablando de una ley provincial, porque si vos sacaste el préstamo en el Banco Nación o en un ente privado, la ley provincial no te cubre.
Exactamente.
Pero bueno, estamos ya.
Una abogada de Jujuy que estuvo hablando acá en la provincia también logró la ley nacional, presentar ese proyecto, pero lo presentamos con un partido, el partido de la senadora Bregman y de los diputados Romina del Play y del Caño.
Pero bueno, todo proyecto lo han encajonado en el Senado, así que realmente hacemos lo que podemos, pero no sé qué tanto podemos llegar a lograr, pero bueno, provincialmente al ser una provincia chiquita hemos logrado estas cosas gracias a este legislador.
Melissa, quedamos a disposición de ustedes para lo que necesiten, lo que quieran difundir.
Estamos aquí ahora en un segundo va a estar hablando el Dr.
Von der sobre este tema también.
Muchas gracias por atender, gracias por el espacio, espero haber sido lo más clara posible porque es tanta información que a veces trato de contar lo importante para que se vea lo drástico de la problemática que estamos teniendo.
Claro, lo importante es que esté en la agenda y que los medios nos hagamos cargo de este tema también porque es un problema que tiene muchas familias y por supuesto esperamos que se pueda solucionar lo más pronto posible.
Muchísimas gracias Melissa.
Estamos hablando de 12 familias que hoy gracias a esta ley provincial y que no conocemos otros casos que han perdido su caso ya.
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