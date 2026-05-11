Hipotecados UVA el calvario de casi 300 familias fueguinas para pagar los créditos hipotecarios

Se estima que entre 95.000 y 115.000 familias en Argentina mantienen deudas hipotecarias bajo la modalidad UVA a principios de 2026, representando menos del 1% de los deudores del sistema financiero. Aunque la morosidad oficial es baja, el peso de la inflación ha generado alta preocupación por la sostenibilidad de los pagos.

En Tierra del Fuego, 290 familias accedieron a estos créditos, pero hoy de ese total, 210 no pueden pagar las cuotas que, en algunos casos llegan a los 3 millones de pesos.

De esas 210, 12 familias han logrado que no les ejecuten sus viviendas gracias a un proyecto presentado por el legislador Raúl Von der Thusen y que fue aprobado por la legislatura. estas 12 familias solicitaron sus créditos en en el Banco de Tierra del Fuego y al ser publico, pudieron acceder a este beneficio, quienes tiene los créditos en bancos privados están, en las mas absoluta incertidumbre.

A nivel nacional, Myriam Bregman ha presentado recientemente (mayo de 2026) un proyecto de ley para suspender las ejecuciones hipotecarias de los créditos UVA.

Esta iniciativa forma parte de un paquete de 14 proyectos que se debaten actualmente en el Congreso para aliviar la situación de los deudores ante el aumento de la morosidad.

Puntos clave del proyecto de Bregman (mayo 2026):

Suspensión de ejecuciones: Busca frenar los remates y embargos por falta de pago en préstamos hipotecarios UVA.

Reestructuración de la deuda: Propone mecanismos para renegociar los montos adeudados.

Períodos de gracia: Incluye plazos de espera para deudores en situaciones críticas.

Protección ante pérdida de ingresos: Establece cambios automáticos en el valor de la cuota si el titular pierde el empleo o sufre una caída significativa en sus ingresos reales.

Aquí la charla que mantuvimos con Melisa, referente de los hipotecados UVA a nivel nacional.

Cuéntenos qué novedades han tenido, porque recibí algunos de los números que usted me pasó el otro día, pero quiero que se los cuente la gente, porque realmente los datos son tremendos, lo que aumenta casi por semana esta deuda.