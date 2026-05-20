HENRIQUES SANCHES RESPONSABILIZÓ AL GOBERNADOR “DE LO QUE PUEDA PASAR EN LOS BARRIOS ALTOS” POR LA QUITA DEL SUBSIDIO AL GAS

Ushuaia 20/05/2026.- La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sanches, cuestionó con dureza las últimas medidas adoptadas por el Gobierno provincial en relación al régimen de subsidios al gas envasado y reclamó una mayor presencia estatal en materia de infraestructura y servicios para los barrios de la ciudad.

La funcionaria remarcó que “el Municipio viene trabajando con un ritmo muy sostenido para dar soluciones habitacionales a los vecinos”, pero advirtió que “lo que falta es que el Gobierno de la provincia lleve la infraestructura de servicios, porque esa responsabilidad les corresponde a ellos”.

En ese sentido, señaló que “el Municipio es quien determina el ordenamiento territorial y el crecimiento de la ciudad”, mientras que la Provincia “debe garantizar la infraestructura básica para los barrios que el Municipio define”.

Henriques Sanches cuestionó además la resolución provincial vinculada al subsidio del gas embasado y sostuvo que “fue una medida inconsulta, inhumana y con un absoluto desconocimiento territorial”. Asimismo, aseguró que “ni siquiera conocen la cartografía de los barrios, no saben cuántos vecinos viven ni dónde comienzan y terminan las redes”.

La secretaria expresó su preocupación por el impacto social y ambiental de la medida en el contexto económico actual y afirmó que “los argentinos están cada vez más endeudados y el Gobierno provincial decidió avanzar quitando subsidios en el inicio del invierno”.

Además, advirtió que la quita del subsidio podría generar consecuencias ambientales en los barrios altos de la ciudad. “Cuando una familia no puede acceder al gas para calefaccionarse, inevitablemente busca otras alternativas para no pasar frío. Y eso puede derivar en un mayor desmonte y en la tala de árboles para utilizar leña, afectando directamente al entorno natural de Ushuaia”, sostuvo.

También alertó sobre las consecuencias que podría generar la falta de obras de infraestructura en nuevos loteos y urbanizaciones. “Si no llevan los servicios y además impiden nuevas soluciones habitacionales sin red de gas, lo único que están fomentando son las ocupaciones”, sostuvo.

En esa línea, Henriques Sanches responsabilizó directamente al gobernador por las posibles consecuencias sociales derivadas de la falta de respuestas estatales. “Hago responsable al gobernador de lo que pueda llegar a pasar de ahora en adelante en los barrios altos”, manifestó.

En relación a la urbanización General San Martín, recordó que “hay más de 2.500 soluciones habitacionales” y aseguró que “la infraestructura de servicios la tuvo que hacer el intendente Walter Vuoto cuando no le correspondía”.

Finalmente, la funcionaria reclamó mayor gestión por parte del Ejecutivo provincial y pidió “que se ocupen de buscar recursos para infraestructura, salud, educación y servicios”. “El diálogo siempre está abierto desde esta Secretaría para brindar información técnica y trabajar en conjunto”, concluyó.