Rio Grande 27/05/2026.- El intendente de Río Grande, Martín Perez, se refirió a la decisión de la Justicia Electoral que declaró nulo el decreto de convocatoria a elecciones constituyentes y al rechazo de la Legislatura al veto del Gobernador. Sostuvo que la provincia debe concentrar sus esfuerzos en el empleo, la salud, la producción, el arraigo, el desarrollo y el futuro.

El intendente de Río Grande, Martín Perez, se pronunció tras la decisión de la Justicia Electoral de declarar nulo el decreto de convocatoria a elecciones constituyentes y sostuvo que Tierra del Fuego debe volver a poner sus prioridades en las necesidades concretas de la comunidad.

“Hay urgencias, hay prioridades y la reforma de la constitución no es ninguna de las dos”, expresó Perez.

En ese sentido, afirmó que “la decisión de la Justicia Electoral vuelve a poner en evidencia que Tierra del Fuego se ve perjudicada cuando permanece atrapada en una discusión alejada de lo importante, de lo urgente y de la gente”.

Perez también se refirió al rechazo de la Legislatura por dos tercios al veto del gobernador y consideró que ese pronunciamiento “marca un límite institucional a un proceso que no responde al momento que atraviesa la provincia”.

El Intendente remarcó que Tierra del Fuego atraviesa una situación compleja, marcada por la caída del empleo, la ofensiva antiindustrial, el ajuste libertario y las dificultades de decenas de miles de familias.

“En este contexto, la discusión pública tiene que volver a lo urgente y a lo importante. Trabajo, salud, producción, arraigo, desarrollo y futuro”, sostuvo.

Asimismo, Perez señaló que “el tiempo y la energía de las instituciones de todos los niveles del Estado deben estar puestos en las necesidades de las familias fueguinas y en un proyecto serio para nuestra provincia”.

Finalmente, el Intendente afirmó que la prioridad debe estar puesta en ordenar la agenda pública alrededor de los problemas reales de Tierra del Fuego.

“Tenemos que dedicar nuestros esfuerzos a cuidar el trabajo, defender la producción, fortalecer la salud y construir una provincia con arraigo y desarrollo. Esa es la discusión que hoy necesita nuestra gente”, concluyó.