Greve cuestionó el fallo de la Justicia Electoral y afirmó que “parece más una decisión política que judicial”

Tierra del Fuego 27/05/2026.- El legislador provincial Federico Greve se refirió a la resolución de la justicia electoral que declaró la nulidad del decreto de convocatoria a elecciones para la reforma parcial de la Constitución Provincial, y aseguró que desde el Gobierno y el oficialismo se encuentran analizando el fallo para avanzar con las presentaciones judiciales correspondientes en instancias superiores.

“Estamos analizando el fallo y, en la medida en que avanzamos en su análisis, vemos que muchas cosas no cierran desde el punto de vista jurídico y coinciden más con posturas políticas”, sostuvo Greve.

En ese sentido, el legislador fue contundente al señalar que “parece más una decisión política que un fallo judicial”, cuestionando especialmente los fundamentos vinculados a la supuesta falta de firmeza de la sentencia relacionada con el Superior Tribunal.

“Entendemos que eso no es así, porque cuando se presenta un recurso extraordinario federal no genera efectos jurídicos sobre la sentencia”, explicó.

Greve además remarcó que existen “muchas coincidencias entre los fundamentos del fallo y los planteos que viene realizando la oposición”, y consideró que la resolución judicial “tiene un alto contenido político”.

Asimismo, confirmó que el oficialismo avanzará con nuevas acciones judiciales: “Vamos a hacer todas las presentaciones necesarias en instancias superiores porque entendemos que esta primera instancia no cierra de ninguna manera la discusión”.

El parlamentario advirtió además sobre la gravedad institucional de la situación y sostuvo que la decisión judicial genera incertidumbre sobre el funcionamiento institucional de la provincia.

“Hoy hay un manto de dudas sobre la legalidad de las instituciones y eso no le hace bien al proceso democrático, no le hace bien a la elección de convencionales constituyentes ni a las instituciones”, expresó.

En la misma línea, Greve defendió la legalidad del decreto de convocatoria y recordó que “el llamado a elecciones había sido adoptado por la Legislatura”, insistiendo en que “los decretos eran perfectamente válidos”.

Finalmente, indicó que la Secretaría Legal y Técnica se encuentra trabajando en el análisis integral de la resolución judicial para avanzar con las apelaciones correspondientes. “Cada vez que seguimos leyendo el fallo encontramos más fundamentos para sostener nuestra postura”, concluyó.