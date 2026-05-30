GRAN CONVOCATORIA EN EL III FORO DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS EN USHUAIA

Tierra del Fuego 30/05/2026.- La iniciativa será replicada hoy viernes 29 de mayo en la ciudad de Río Grande donde también se contará con la presencia de mujeres emprendedoras de Tolhuin. La jornada se llevará a cabo en el Paseo El Muelle, ubicada en Beauvoir 531 de 13 a 15 h.

Sobre la propuesta, la secretaria de Economía Popular del gobierno provincial, Cecilia Rojo, expresó que “estamos muy contentas” y contó que “son más de 200 inscriptas al III Foro de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Tierra del Fuego”.

En este sentido, dijo sobre la experiencia en la Capital fueguina que fue una “excelente jornada, con una convocatoria muy buena” y señaló que “las emprendedoras se llevaron herramientas prácticas relacionadas a la comunicación, al marketing, a costos, a cómo posicionar su producto, a cómo ponerse en valor también, porque muchas de ellas necesitan construir comunidad y ser validadas en lo que hacen, en su creatividad, en el esfuerzo que ponen para llevar a cabo un emprendimiento”.

“El día de mañana tenemos el encuentro en la ciudad de Río Grande”, recordó y sostuvo que “estas son herramientas fundamentales para que un emprendimiento sea sostenible en el tiempo”. Además. Remarcó que “llevamos un registro provincial, y la verdad es que cada vez va creciendo más la economía popular, el emprendedurismo fueguino”.

En esta línea, la funcionaria dijo que “para que estos emprendimientos prosperen en el tiempo, es sumamente importante la presencia de un Estado que haga de soporte, que genere estas herramientas donde las emprendedoras puedan intercambiar y poner en común los obstáculos, las dificultades, las oportunidades que tienen al emprender en la provincia”.

Al respecto, indicó que “encaramos una política pública concreta para hacer de apoyo y para impulsar las ideas de las emprendedoras de la provincia”, a la vez que recalcó que “generar estas herramientas son el resultado de ideas que se construyen a partir de una base de datos”.

Finalmente, Rojo precisó que “hay una participación de un 95 por 100% en los espacios de comercialización, como es Emprender TDF, Feriantes del Fin del Mundo, Tu Mercado, lo que nos habla también de generar espacios con una perspectiva de género concreta”.