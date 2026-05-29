GOBIERNO PRESENTÓ “CONECTAR TDF”, LA NUEVA PLATAFORMA DIGITAL Y GRATUITA PARA IMPULSAR EL TRABAJO Y LOS OFICIOS EN LA PROVINCIA

Tierra del Fuego 29/05/2026.- La Agencia de Innovación del Gobierno de la provincia llevó a cabo la presentación oficial de “Conectar TDF”, una plataforma digital, pública y gratuita diseñada para diversificar la oferta laboral local, promover los oficios y facilitar la contratación de servicios eventuales en toda la provincia.

La iniciativa surgió a partir de la demanda de los equipos territoriales que atienden la contingencia social, identificando la necesidad de una herramienta tecnológica ágil y cercana que brindará nuevas oportunidades de autonomía y dignidad laboral a los ciudadanos.

El desarrollo de la plataforma estuvo a cargo de “Inteligencia Fueguina”, un emprendimiento local de software integrado por estudiantes de la provincia.

Al respecto, la presidenta de la Agencia de Innovación, Analía Cubino, destacó el origen y el sentido comunitario de la propuesta. “Esta necesidad surge desde el ámbito del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, quienes nos pedían una herramienta que pudiera vincular a la gente para ofrecer un servicio. Hay muchas personas que tienen un oficio pero no saben dónde ofrecerlo, y a la vez, vecinos que necesitan contratar un servicio eventual y no saben dónde buscar”, explicó.

Asimismo, Cubino remarcó el impacto que esto genera en los esquemas de asistencia social, agregando que esto “es una manera de abrir la oferta y diversificarla. La dignidad de poder dar un servicio y tener un trabajo, aunque sea eventual, es algo que suma mucho. Para nosotros debe ser un círculo virtuoso a nivel comunitario: es la inteligencia artificial y el desarrollo de software al servicio de la inteligencia humana y comunitaria. Lo más potente es que es accesible y gratuita, solventada por el Estado para toda la comunidad”.

Por su parte, Ever Loza, uno de los desarrolladores del proyecto, explicó que “creamos Conectar TDF como una red digital para que todos los vecinos puedan ofrecer sus servicios, oficios y trabajos de todo tipo. La finalidad de este proyecto, es crear un espacio seguro, confiable, abierto, público y gratuito para la provincia”.

Respecto a la seguridad y transparencia del sitio, Loza explicó que “el sistema se basa en calificaciones. Mientras más calificaciones tenga el vecino y el otro trabajador, mayor puntaje y mayor confianza va a resultar para el que está ofreciendo el servicio”.

La plataforma funciona como un punto de encuentro directo y sin intermediarios. Quienes ingresen para ofrecer sus servicios podrán mostrar lo que saben hacer, conseguir clientes de forma directa y hacer crecer su trabajo. Por otro lado, quienes ingresen para buscar a un profesional podrán encontrar soluciones rápidas en su ciudad, revisar perfiles y referencias de confianza, y contactar directamente por WhatsApp.

El sistema cuenta con cuatro pasos sencillos para empezar a generar comunidad:

-Ingresar a la plataforma: Acceder a través de la web oficial.

-Registro o búsqueda: Seleccionar la opción correspondiente si se busca un servicio o si se quiere ofrecer un oficio.

-Selección del perfil ideal: La web permite filtrar las búsquedas por rubro, localidad, experiencia y opiniones de otros usuarios.

-Contacto directo: La coordinación del trabajo se realiza de manera directa con el trabajador a través de WhatsApp, garantizando un trato directo y sin comisiones intermedias.

La plataforma ya se encuentra plenamente operativa. Toda la comunidad de la provincia puede registrarse ingresando desde cualquier dispositivo a

www.conectartdf.com

Próximamente se habilitará también la aplicación móvil para sistemas Android a través de la Play Store. > Fin del Mundo – Prensa y Difusión: El acto contó con el acompañamiento de instituciones clave de la educación técnico-profesional como la EDEI, el CAAD, el Centro de Formación Profesional “Manuel Belgrano” y el Instituto Superior “Malvinas Argentinas”, cuyos perfiles técnicos serán directamente potenciados por esta herramienta, además de Ministros y Secretarios de Estado del Ejecutivo Provincial y Legisladores.