GOBIERNO INICIA LAS INSCRIPCIONES PARA CAPACITACIONES DE GASTRONOMÍA Y HOTELERÍA EN TOLHUIN

Tierra del Fuego 13/05/2026.- El Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia informa que se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos de Mozos y Camareras y Servicio de mucama/mucamo en la ciudad de Tolhuin. Las propuestas están destinadas a personas que ya se desempeñan en el ámbito gastronómico y hotelero, como así también a quienes buscan reforzar sus conocimientos o insertarse laboralmente en el sector.

A través de un trabajo articulado entre la cartera laboral y UTHGRA, las capacitaciones darán inicio el próximo 26 de mayo. La formación constará de cuatro encuentros presenciales y prácticos que se desarrollarán en las instalaciones de la Hostería Kaiken, contando además con el acompañamiento de la firma Súper Limp para fortalecer el desarrollo de la cadena de proveedores sectoriales.

Ambos cursos se dictarán los días 26 y 28 de mayo, y 2 y 4 de junio. La capacitación sobre servicio de mucama/mucamo se llevará a cabo en el horario de 14:00 a 16:00, mientras que el curso de Mozos y Camareras tendrá lugar de 16:00 a 18:00 horas.

En el curso de Mozos y Camareras se abordarán contenidos sobre organización y ambientación de espacios, estilos de servicio, toma de comandas, servicio de mesa, manipulación de bandejas y nociones de maridaje. En tanto que la otra formación incluirá conocimientos sobre organización del área, armado de unidades, desinfección, manejo de productos de limpieza, lavandería y estándares de calidad hotelera.

Los cupos son limitados y las inscripciones podrán realizarse hasta el viernes 22 de mayo, en el horario de 09:00 a 16:00, en la Delegación del Ministerio de Trabajo y Empleo ubicada en Pedro Oliva N° 526 de la ciudad de Tolhuin.

Para consultas e información, las personas interesadas podrán comunicarse al WhatsApp: 2964-465710.