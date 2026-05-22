GOBIERNO DIPLOMÓ A 190 PERSONAS EN ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO CONTRA LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO

Rio Grande 22/05/2026.- El Gobierno de la Provincia llevó adelante el acto de colación de la segunda edición provincial de la Diplomatura Universitaria para el Acompañamiento Comunitario contra las Violencias por Razones de Género, una propuesta formativa desarrollada en articulación entre las provincias de Tierra del Fuego y Córdoba, que alcanzó a 190 personas diplomadas en toda la provincia.

La iniciativa es impulsada a través del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia mediante la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad, con el objetivo de fortalecer herramientas comunitarias e institucionales para la prevención y el abordaje de las violencias por razones de género.

Del acto participaron la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi; la Secretaria de Derechos Humanos e Igualdad, Sonia Splausky; el Secretario de Representación Política, Federico Giménez; la Concejala Verónica Martínez; el Secretario de Delegación de Gobierno de Tolhuin, Federico Velázquez; junto a equipos técnicos y trabajadores y trabajadoras de las áreas de Derechos Humanos, Género y Diversidad. Además, acompañaron la jornada las personas diplomadas y sus familias, quienes compartieron este importante momento de cierre y reconocimiento.



La diplomatura se desarrolló en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, consolidando una red de formación y acompañamiento con alcance territorial y federal, que incluso contó con participación desde la Antártida Argentina.

La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, destacó que “hoy es un día muy especial porque estamos celebrando algo que va mucho más allá de una entrega de diplomas. Estamos celebrando el compromiso de 190 personas diplomadas en toda la provincia que decidieron formarse para acompañar, escuchar y construir una comunidad más justa y libre de violencias”.

Asimismo, sostuvo que “esta es la segunda edición de la Diplomatura Universitaria de Acompañantes Comunitarias contra la Violencia por Razones de Género en Tierra del Fuego, y eso habla de una política pública que sigue creciendo y fortaleciéndose en nuestro territorio”.

En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer las herramientas preventivas y comunitarias: “sabemos que las violencias no se abordan solamente cuando aparecen las urgencias. La prevención también se construye con herramientas, con formación, con redes y con personas comprometidas en cada barrio y en cada comunidad”.

La ministra también vinculó la importancia de esta propuesta con la proximidad de una nueva conmemoración del 3 de Junio: “en un contexto donde se acerca un nuevo 3J Ni Una Menos, una fecha que nos interpela y nos recuerda la lucha colectiva contra las violencias por motivos de género, herramientas como esta diplomatura cobran aún más valor. Porque prevenir también es formar, acompañar y fortalecer las redes comunitarias que permiten llegar antes, escuchar a tiempo y construir respuestas colectivas”.

Finalmente, Rossi subrayó el compromiso del Estado provincial con estas políticas públicas y expresó: “cada persona que hoy recibe su diploma se lleva conocimientos, pero también la posibilidad de convertirse en una referencia, en una escucha y en un sostén para otras personas”.

La funcionaria además reconoció el trabajo de los equipos de la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad y de las áreas de Género y Diversidad que hicieron posible una nueva edición de la propuesta en Tierra del Fuego.