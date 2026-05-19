GOBIERNO ACORDÓ INCREMENTO SALARIAL CON LA POLICÍA DE LA PROVINCIA Y EL SERVICIO PENITENCIARIO

Tierra del Fuego 19/05/2026.- El ministro Jefe de Gabinete de Tierra del Fuego AIAS, Jorge Canals, acompañado del Viceministro de Coordinación de Gabinete, Gonzalo Valenzuela, acordó el incremento salarial para la Policía Provincial y el Servicio Penitenciario. En representación de las fuerzas participaron el Jefe de Policía, Jacinto Rolón, el Subjefe Oscar Barrios Kogan y el Jefe del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares.

El incremento será en concordancia con los demás escalafones del Estado Provincial. Significará un 3.5% sobre el salario básico del mes de mayo y un 4% sobre el salario de julio. A esto se suma un monto no remunerativo y no bonificable de $72 mil por única vez mediante boleta complementaria posterior al cobro de los haberes del mes de junio.

El Estado Provincial continúa haciendo el máximo esfuerzo para mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos fueguinos, manteniendo las finanzas ordenadas en uno de los contextos económico financieros más complejos que ha atravesado la provincia, producto de la caída de la recaudación y de la coparticipación federal.

Gobierno mantiene el diálogo abierto de cara a futuras negociaciones.