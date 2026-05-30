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Gastón Díaz: “La provincia retiene fondos municipales y estamos administrando la escasez”

Por Armando Cabral

Rio Grande 30/05/2026.- El secretario de Gobierno de Río Grande, Dr. Gastón Díaz, analizó la reunión entre las tres secretarías de Finanzas municipales y el ministro de Economía provincial, donde se reconoció un atraso de 35 días en la transferencia de fondos de coparticipación. Según Díaz, la demora implica 17 mil millones de pesos retenidos por la provincia, lo que afecta directamente la prestación de servicios locales.

Puntos sobresalientes
  • Atraso en la coparticipación: La provincia demora más de un mes en girar los fondos que Nación transfiere diariamente. La justicia considera razonable un plazo de hasta 23 días, pero hoy el retraso llega a 35.
  • Fondos municipales usados para gastos provinciales: Díaz advirtió que parte del dinero de los municipios se estaría utilizando para cubrir servicios provinciales, lo que motivó el reclamo formal ante el Gobierno fueguino.
  • Impacto en los servicios: A pesar de la crisis, Río Grande sostiene el transporte público con subsidios municipales, mantiene la recolección de residuos, obras sanitarias y un sistema de salud con 15 centros municipales que alivian el colapso del sistema provincial.
  • Administrar la escasez: “Estamos cuidando cada centavo”, afirmó Díaz, destacando la planificación económica iniciada por el intendente Martín Pérez para evitar conflictos como los ocurridos en Ushuaia.
  • Crítica a la gestión provincial: Señaló que el Gobierno provincial se alejó de la producción y mantiene “adormecidos” los aparatos productivos —hidrocarburos, pesca, turismo, minería y energía— mientras se perdió tiempo en debates políticos como la reforma constitucional.
  • Modelo de gestión y escucha ciudadana: Díaz reivindicó el modelo de Río Grande basado en planificación, desarrollo y diálogo con los vecinos. “La política debe escuchar a la gente; el futuro es ahora”, subrayó.

En síntesis, el funcionario defendió la gestión municipal frente a la crisis nacional y provincial, reclamó transparencia en la distribución de fondos y llamó a reactivar la producción fueguina con un modelo de gestión que priorice el empleo y el desarrollo local.

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