Gastón Díaz: “La provincia retiene fondos municipales y estamos administrando la escasez”

Puntos sobresalientes
- Atraso en la coparticipación: La provincia demora más de un mes en girar los fondos que Nación transfiere diariamente. La justicia considera razonable un plazo de hasta 23 días, pero hoy el retraso llega a 35.
- Fondos municipales usados para gastos provinciales: Díaz advirtió que parte del dinero de los municipios se estaría utilizando para cubrir servicios provinciales, lo que motivó el reclamo formal ante el Gobierno fueguino.
- Impacto en los servicios: A pesar de la crisis, Río Grande sostiene el transporte público con subsidios municipales, mantiene la recolección de residuos, obras sanitarias y un sistema de salud con 15 centros municipales que alivian el colapso del sistema provincial.
- Administrar la escasez: “Estamos cuidando cada centavo”, afirmó Díaz, destacando la planificación económica iniciada por el intendente Martín Pérez para evitar conflictos como los ocurridos en Ushuaia.
- Crítica a la gestión provincial: Señaló que el Gobierno provincial se alejó de la producción y mantiene “adormecidos” los aparatos productivos —hidrocarburos, pesca, turismo, minería y energía— mientras se perdió tiempo en debates políticos como la reforma constitucional.
- Modelo de gestión y escucha ciudadana: Díaz reivindicó el modelo de Río Grande basado en planificación, desarrollo y diálogo con los vecinos. “La política debe escuchar a la gente; el futuro es ahora”, subrayó.
En síntesis, el funcionario defendió la gestión municipal frente a la crisis nacional y provincial, reclamó transparencia en la distribución de fondos y llamó a reactivar la producción fueguina con un modelo de gestión que priorice el empleo y el desarrollo local.