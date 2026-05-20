GARAY: “NOS AHOGAN FINANCIERAMENTE Y ESTÁN EN JUEGO SERVICIOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES”

En declaraciones Radio Provincia, la funcionaria apuntó que a causa de la inacción del Ejecutivo fueguino “hoy están en juego los recursos de Agrotécnica Fueguina, del Operativo Invierno, del transporte”, y también “las prestaciones de salud, la asistencia social, el pago a los proveedores, la continuidad de diversos programas municipales y la posibilidad de negociar aumentos salariales”.

“Esos fondos son fundamentales incluso para el día a día de la gestión”, explicó, y si bien “sabíamos que el 2026 iba a ser muy complejo por las políticas del Gobierno nacional y que los municipios no íbamos a estar exentos ya que la recaudación bajó y por ende se redujo la coparticipación, no preveíamos las demoras en la transferencia de los fondos de la Provincia a los municipios”.

Por otra parte, Garay sostuvo que el Gobierno provincial debe “sincerar su situación financiera” y explicar “por qué está en la situación en que se encuentra, porque a ellos los recursos de Nación les llega semanalmente pero no los envía a las ciudades”.

Sin embargo, “no te llaman ni te convocan a una discusión” cuando “la construcción tiene que darse desde las dos partes”, por lo que “si hay una parte que no tracciona nosotros no podemos unilateralmente hacer la nuestra; hay que discutir las cuestiones técnicas asociado a lo institucional y lo político”.

Por último, Garay recordó que el intendente Walter Vuoto “dijo en más de una oportunidad que estamos dispuestos a sentarnos a una mesa y la verdad es que nos pusimos a disposición desde el primer día; nosotros ponemos palabra, damos explicaciones y mostramos los números, ellos no”.