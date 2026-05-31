GARAY: “LA PROVINCIA TIENE QUE PRESENTAR UNA PROPUESTA QUE REALMENTE SIRVA”*

Ushuaia 31/05/2026.- La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yésica Garay destacó la apertura de una mesa técnica de diálogo con el Gobierno provincial para abordar la deuda por coparticipación que mantiene con los tres municipios fueguinos, aunque remarcó que el Ejecutivo capitalino espera una propuesta concreta y viable que permita garantizar recursos en el corto plazo.

A través de una entrevista con Radio Provincia, la funcionaria explicó que “es muy importante que el Gobierno haya blanqueado el reclamo que veníamos realizando porque es real y legítimo. Ese es el primer paso para poder encontrar acuerdos”, aunque aclaró que “por el momento las reuniones se desarrollan exclusivamente entre equipos técnicos de las áreas económicas”.

Asimismo, recordó que el Gobierno provincial mantiene una deuda aproximada de 14 mil millones de pesos con la Municipalidad de Ushuaia y señaló que, si bien se decidió poner en pausa las acciones judiciales a partir de la convocatoria provincial, “lejos estamos de querer avanzar en la Justicia. Nosotros buscamos soluciones y no más conflicto”.

En ese sentido, Garay subrayó que el próximo paso deberá ser la presentación de un cronograma concreto de pago que contemple la delicada situación financiera que atraviesan los municipios y la cercanía del pago del medio aguinaldo.

“Hay cuestiones que en el transcurso de estos días tienen que garantizar la transferencia de recursos. Esperamos que puedan cumplir con eso y no sea una estrategia para ganar tiempo”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que “veremos cuál es la propuesta final que hace la Provincia para analizar si realmente sirve. Pero si plantean pagar la deuda en 48 cuotas, no le sirve ni al Municipio ni a la comunidad, porque no podemos decirle a la gente que le vamos a dar un bolsón de comida en 48 cuotas”.