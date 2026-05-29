GARAY: LA PROVINCIA “BLANQUEÓ” LA DEUDA DE COPARTICIPACIÓN CON USHUAIA

El diálogo “está abierto y vamos a seguir avanzando”, expresó, pero si no hay una propuesta concreta para cancelar la deuda “pasaremos a la etapa que nos queda, que es la judicialización”.

En declaraciones a medios radiales precisó que en el encuentro entre los equipos técnicos “se habló de los montos aproximados de la deuda, que ronda entre 12 y 14 mil millones de pesos ya que varía día a día”, y advirtió que si se incrementa “se puede dificultar la prestación de servicios y la continuidad de programas y políticas que llevamos adelante”.

Tras informar que la próxima reunión de partes se realizará el 16 de junio, destacó que “se acordó que hasta entonces se va a continuar dialogando sobre el posible cronograma de pago”.

En esa línea, remarcó que “quedó en claro que la demora en el envío de los fondos se mantiene y es real, y que el reclamo no se debía a una postura unilateral del Municipio de Ushuaia”.

También mencionó que “nadie desde la Provincia habló de deuda” sino que “hablan de un atraso en el proceso de transferencia de los recursos”, y si bien “no es que no les creemos” consideró que “no es la mejor excusa para justificar por qué no transfieren los fondos en tiempo y forma”.

“Si ellos lo quieren poner en otros términos lo comprendemos, pero es una deuda porque en definitiva ellos recibieron los recursos que les envió Nación y no los transfirieron”, aseveró.

Por último, Garay dijo que “vamos a ser prudentes en la toma de decisiones ya que estamos dispuestos a llegar a un acuerdo”, porque el objetivo es que el Municipio cuente con los recursos que le corresponde a fin de tener previsibilidad “no solo para cumplir con nuestros compromisos financieros sino también para planificar hacia adelante”.