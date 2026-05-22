FRENTE AL CONTEXTO NACIONAL, RÍO GRANDE RATIFICA EL COMPROMISO Y LA INVERSIÓN EN SALUD PÚBLICA

Rio Grande 22/05/2026.- Río Grande cuenta con 15 dispositivos municipales de salud, 191 profesionales y una red de atención que continúa ampliándose para dar respuesta a una demanda creciente. En los últimos 4 años se realizaron más de 800 mil prestaciones. La gestión del intendente Martín Perez consolida una política pública sostenida en infraestructura, nuevos servicios y acceso a la atención para miles de vecinas y vecinos.

A través de la Secretaría de Salud, el Municipio de Río Grande sostiene una red sanitaria integrada por 15 dispositivos ubicados en distintos puntos de la ciudad y un equipo de 191 profesionales que llevan adelante tareas de atención, prevención, acompañamiento y seguimiento de la comunidad.

En los últimos años, el sistema municipal registró un crecimiento sostenido tanto en infraestructura como en prestaciones brindadas. En 2023 se realizaron más de 185 mil prestaciones; en 2024 la cifra ascendió a más de 264 mil y durante 2025 se concretaron más de 275 mil, cifras que reflejan una demanda creciente sobre el sistema público de salud.

Uno de los hitos más importantes de este fortalecimiento fue la apertura del Centro Municipal de Salud N°4, en 2023, una incorporación clave para ampliar el acceso sanitario en distintos sectores de la ciudad. A ello se sumó la incorporación de anexos del Laboratorio de Análisis Clínicos y Biología Molecular en los Centros de Salud N°2, 3 y 4, permitiendo descentralizar servicios y optimizar los tiempos de atención y diagnóstico.

Asimismo, durante 2025 se puso en funcionamiento el Centro Municipal de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos “Carla Riva”, un espacio destinado al acompañamiento, prevención y atención de personas atravesadas por consumos problemáticos, fortaleciendo las políticas públicas vinculadas a la salud mental y al cuidado integral.

Ese mismo año, además, se concretó la reapertura de Casa de María tras una refacción integral del edificio, recuperando así un espacio fundamental de acompañamiento para personas gestantes, infancias y familias, donde se brinda contención, apoyo y formación.

La red municipal de salud brinda atención en especialidades como Bioquímica, Odontología, Fonoaudiología, Kinesiología, Obstetricia, Nutrición, Psicología, Psicopedagogía, Clínica Médica, Medicina Familiar, Pediatría, Cardiología, Dermatología, Gastroenterología, Endocrinología, Ginecología, Neurología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Psiquiatría, Reumatología, Traumatología, Urología y Podología, entre otras.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Agustín Perez, destacó que “el crecimiento de la red municipal de salud responde a una decisión política del intendente Martín Perez de seguir fortaleciendo un sistema público cercano, accesible y con capacidad de respuesta frente a la creciente demanda de las vecinas y vecinos».

«Vemos diariamente cómo cada vez más familias recurren al sistema público de salud y, frente a esa realidad, el Municipio redobla esfuerzos para sostener y ampliar la atención, incorporando profesionales, fortaleciendo dispositivos y garantizando servicios esenciales para la comunidad”, agregó.

Por último, el funcionario remarcó: «en un contexto nacional muy difícil, donde muchas familias ven afectado su acceso a la salud, desde el Municipio seguimos sosteniendo y fortaleciendo la salud pública para acompañar las necesidades de nuestra comunidad”.