FORJA reunió a familias y jóvenes en una tarde de juegos y figuritas rumbo al Mundial 2026

Rio Grande 19/05/2026.- La sede del espacio político se llenó de vecinos, chicos y familias que participaron de sorteos, intercambio de figuritas y actividades recreativas en un clima marcado por la pasión futbolera y el encuentro comunitario.

En la previa del Mundial 2026, FORJA organizó este sábado una jornada recreativa y familiar que convocó a una importante cantidad de vecinos y vecinas en su sede partidaria, donde grandes y chicos compartieron una tarde atravesada por la pasión por el fútbol y el espíritu mundialista.

La propuesta incluyó intercambio de figuritas, sorteos de álbumes, camisetas de la Selección Argentina y distintos premios, además de espacios de entretenimiento con PlayStation y ping pong, pensados especialmente para que las familias pudieran disfrutar juntas.

Desde la organización destacaron la amplia participación de jóvenes, niños y adultos que se acercaron para vivir una actividad diferente en un ambiente distendido y comunitario.

Durante toda la jornada predominó un clima de alegría y entusiasmo, con vecinos compartiendo momentos alrededor de una de las tradiciones más populares de cada Copa del Mundo: completar el álbum y coleccionar figuritas.

Además del componente recreativo, desde FORJA remarcaron la importancia de seguir generando espacios de encuentro, integración y participación comunitaria, especialmente en contextos sociales complejos donde este tipo de actividades permiten fortalecer vínculos entre vecinos.

La actividad se desarrolló en el marco de la creciente expectativa que comienza a generarse de cara al Mundial 2026, una cita futbolera que ya despierta entusiasmo entre chicos y grandes en todo el país.