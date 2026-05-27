FORJA: Presenta proyecto de Ley para abordar de forma integral la ludopatía virtual en las juventudes fueguinas

Tierra del Fuego 27/05/2026.-Los legisladores Federico Greve y Myriam Martínez del bloque FORJA, presentaron un proyecto de Ley que propone el abordaje integral del consumo problemático de juegos de apuestas en línea en la población infantil y juvenil de la Provincia. La iniciativa, ingresada bajo el asunto Nº 311/26, surge ante el crecimiento de esta problemática como un hábito de entretenimiento remoto y sin control de los adultos. La propuesta fue girada a la Comisión de Innovación Nº 9.

En los fundamentos del asunto advierten sobre el riesgo de adicción en menores de edad, quienes acceden a casinos virtuales y sitios de apuestas ilegales mediante billeteras electrónicas y perfiles falsos. Ante la proliferación de plataformas que eluden los controles de identidad, la propuesta de FORJA busca salvaguardar la salud mental a través de un enfoque interdisciplinario y de la articulación de políticas públicas.

Prevención y formación educativa

El proyecto facultará al Poder Ejecutivo a designar la autoridad de aplicación, responsable de coordinar diversas líneas de acción institucional. Entre las medidas principales se destaca la incorporación de la enseñanza sobre administración financiera en los diseños curriculares del sistema educativo de Tierra del Fuego, con el fin de disminuir el impulso hacia los juegos de azar.

Asimismo, prevé la capacitación especializada de operadores en las áreas de educación, salud, seguridad y justicia, junto con el desarrollo de talleres que promuevan una mirada reflexiva en los estudiantes. De forma complementaria, el Estado provincial deberá asumir la tarea de confeccionar recursos didácticos digitales y ofrecer asesoramiento a las familias para el cuidado frente a los riesgos virtuales.

Restricciones y control

Respecto de la regulación y fiscalización, el bloque FORJA establece pautas estrictas para limitar el alcance de las plataformas de juego en el territorio fueguino:

Prohibición publicitaria: Se veda de modo total la publicidad y la promoción de atractivos lúdicos virtuales. Fiscalización bancaria: Se instruye a las entidades financieras de la Provincia a garantizar la identidad del representante legal de las cuentas. Canales de denuncia: Los tres poderes del Estado deberán habilitar en sus portales oficiales enlaces y teléfonos de contacto para facilitar la denuncia de sitios de apuestas ilegales.

Finalmente, la propuesta contempla la creación de espacios de participación juvenil y la promoción de actividades recreativas tradicionales alejadas de los dispositivos tecnológicos.