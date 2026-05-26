FORJA lanza un torneo de EA FC 26 en Río Grande y el ganador se llevará una PlayStation 5

Rio Grande 26/05/2026.- La competencia será gratuita, presencial y reunirá a 48 jugadores en un formato inspirado en la Copa del Mundo. Podrán participar mayores de 16 años.

Los fanáticos de los videojuegos y el fútbol virtual ya tienen una nueva cita en Río Grande. FORJA E-Sports anunció la realización del “Gran Torneo FORJA – Edición Mundial”, una competencia de EA Sports FC 26 que tendrá como gran premio una PlayStation 5 para el campeón.

El torneo se desarrollará los días 6 y 7 de junio en Islas Malvinas 1121 y contará con inscripción totalmente gratuita para jóvenes y vecinos mayores de 16 años.

La propuesta busca reunir a la comunidad gamer de la ciudad en un evento competitivo inspirado en el formato mundialista, donde participarán 48 jugadores distribuidos en 12 grupos. En en caso que haya más de 48 inscriptos, se sorteará quienes podrán participar.

Desde la organización explicaron que cada competidor jugará con una selección nacional del videojuego, las cuales serán sorteadas previamente para garantizar igualdad de condiciones y un torneo más competitivo.

Además, los participantes podrán utilizar joysticks de PS5 o PS4 propios durante los encuentros.

El evento es impulsado por FORJA E-Sports junto al legislador Federico Greve y apunta a seguir promoviendo espacios recreativos y tecnológicos vinculados al gaming y los deportes electrónicos en la provincia.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de un formulario online y los cupos son limitados.

📲 Formulario de inscripción:

https://forms.gle/YGqRArGV336daWfQ6

Inscribirse al torneo