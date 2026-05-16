A partir del convenio vigente entre la Municipalidad y el Colegio José Martí, comenzarán nuevamente las pasantías no rentadas para estudiantes del último año del secundario, quienes se incorporarán en distintas áreas, según sus intereses.
Durante el encuentro, la directora recordó las experiencias de pasantías durante los años anteriores, manifestando una gran satisfacción sobre los logros alcanzados y conocimientos adquiridos, garantizando que es una experiencia única para adolescentes que próximamente finalizan su educación secundaria.
ESTUDIANTES DEL COLEGIO JOSÉ MARTÍ REALIZARÁN PASANTÍAS EN LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ushuaia 16/05/2026.- La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yésica Garay junto al subsecretario de Recursos Humanos, Erik García; la directora del Colegio José Martí, Edit Lubone; la coordinadora Camila Gosne y estudiantes del Colegio José Martí compartieron un desayuno a fin de conversar sobre las pasantías que llevarán adelante en el municipio para fortalecer aprendizajes adquiridos durante el trayecto escolar.
A partir del convenio vigente entre la Municipalidad y el Colegio José Martí, comenzarán nuevamente las pasantías no rentadas para estudiantes del último año del secundario, quienes se incorporarán en distintas áreas, según sus intereses.