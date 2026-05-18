Estimación del costo fiscal anual de los proyectos aprobados del RIGI, sin inversiones y con caída de la recaudación.

- El costo fiscal anual estimado en régimen de plena producción es de aproximadamente USD 1.069 millones (escenario base), con un rango de USD 786 a USD 1.395 millones según el nivel de exportaciones alcanzado.
- El componente más significativo es el diferencial de alícuota de Ganancias (10 puntos porcentuales, de 35% a 25%), que genera una renuncia recaudatoria de USD 545 millones anuales en el escenario base, concentrada en proyectos de alta rentabilidad como el GNL de Southern Energy y Los Azules.
- Las retenciones de exportación resignadas representan USD 107 millones anuales, afectando principalmente al litio (Rincón de Litio y Hombre Muerto Oeste, con alícuota del 4,5%) y la plata (Diablillos y Gualcamayo). Para petróleo, gas y oro, la alícuota ya era 0% antes del RIGI.
- En la fase de construcción (2025–2028), el costo fiscal actual —concentrado en aranceles e IVA pre-operativo— se estima en USD 430 millones anuales (escenario base). Este es el impacto visible hoy en las cuentas públicas.
- YPF ocupa un lugar claramente dominante dentro de los proyectos aprobados en el marco del RIGI. La compañía tiene participación directa o un rol protagónico en iniciativas que concentran el 68,5% del monto total comprometido hasta el momento, equivalente a USD 18.267 millones sobre un total de USD 26.679 millones de inversiones aprobadas.
- Una parte sustancial de las inversiones aprobadas bajo el RIGI no surgieron a partir de la creación del régimen. Al menos 7 de los 12 proyectos aprobados ya habían sido anunciados públicamente, contaban con estudios avanzados, inversiones ejecutadas o definiciones estratégicas previas a la sanción de la ley.
- Esto sugiere que el RIGI no está generando necesariamente inversiones nuevas, sino otorgando beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios
- extraordinarios a proyectos que probablemente se hubieran desarrollado de todos modos.
- El “SuperRIGI” profundiza los beneficios fiscales otorgados a los grandes proyectos de inversión y amplía el costo fiscal del régimen. La reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% al 15% implica una mayor renuncia recaudatoria sobre el tributo de mayor peso dentro del costo fiscal total del RIGI.
- Fuente: CEPA
Estimación del costo fiscal anual de los proyectos aprobados del RIGI, sin inversiones y con caída de la recaudación.
Inversiones 18/05/2026.- El RIGI representa el compromiso fiscal de mayor magnitud adoptado por el Estado argentino en materia de promoción de inversiones en las últimas décadas. Los principales hallazgos de este análisis son: