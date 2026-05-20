“ESTAMOS ATRAVESANDO UNA REALIDAD SOCIAL QUE DUELE Y PUEDE EMPEORAR”, AFIRMÓ IRIARTE

El secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, sostuvo que “la sociedad está extremadamente acongojada” por la caída del empleo, la baja del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y el endeudamiento familiar, lo que a su vez dispara la demanda de asistencia social.

“Hay trabajadores que tienen empleo y no llegan a fin de mes, personas que caen del empleo formal y pasan a depender de la asistencia de los dispositivos sociales del Municipio y también de las iglesias, que hoy cumplen un rol fundamental conteniendo a quienes más están sufriendo”, expresó.

En ese sentido, cuestionó que mientras la comunidad atraviesa una crisis profunda desde el Gobierno provincial “se impulsan discusiones alejadas de la realidad cotidiana de la gente”. También criticó el uso del veto como herramienta política y afirmó que la Ley de Goteo “no busca desestabilizar a nadie, si no garantizar que los recursos que pertenecen a Ushuaia lleguen efectivamente a la ciudad”.

Cabe mencionar que, actualmente, la deuda por coparticipación ronda los 12 mil millones de pesos y el atraso en la remisión de fondos no baja de los 30 días.

“Si la deuda hubiese seguido creciendo al ritmo de los primeros meses del año hoy no estaríamos pagando salarios”, advirtió Iriarte, al tiempo que señaló que la llegada del pago aguinaldo representa para muchas familias “un alivio para solventar deudas y afrontar servicios básicos, no un ingreso extra para darse gustos”.

El funcionario remarcó que la Municipalidad continúa sosteniendo servicios esenciales y políticas públicas en un contexto extremadamente complejo, sin asistencia extraordinaria por parte de Nación ni Provincia.

“Estamos defendiendo recursos que son de los vecinos y vecinas de Ushuaia. No estamos pidiendo nada extraordinario, solamente que se giren los fondos que corresponden para poder administrar la ciudad de manera responsable”, dijo.

Asimismo, aseguró que el Municipio seguirá “agotando todas las herramientas institucionales y legales disponibles” para reclamar los fondos adeudados”, y confirmó que avanza la posibilidad de “judicializar” el reclamo si no prospera en la Legislatura la insistencia de la Ley de Goteo.

Finalmente, Iriarte llamó a recuperar el diálogo político y alertó sobre las consecuencias de la falta de consensos institucionales: “Sin diálogo quienes gobiernan terminan aislados. Nosotros creemos que hay que insistir, golpear puertas y poner sobre la mesa, una y otra vez, la situación que está viviendo nuestra comunidad”.