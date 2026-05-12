Entró en vigencia el nuevo subsidio para garrafas: quiénes pueden cobrarlo y cómo tramitarlo, ademas reducción de la zona fría.

Argentina 12/05/2026.- El Gobierno activó un nuevo esquema de asistencia para usuarios sin acceso a la red de gas natural. El sistema reemplaza el Programa Hogar y funciona mediante reintegros digitales a través de billeteras virtuales y aplicaciones bancarias.

El Gobierno nacional puso en marcha el nuevo Subsidio Energético Focalizado (SEF) para la compra de garrafas, un sistema que reemplaza al histórico Programa Hogar y modifica de manera integral el esquema de asistencia para los usuarios que no cuentan con acceso al gas por red.

El nuevo sistema permitirá que los usuarios registrados en el ReSEF obtengan el subsidio de manera automática al momento de pagar la garrafa en comercios adheridos, a través de aplicaciones bancarias y billeteras virtuales.

La inscripción podrá realizarse mediante la página oficial de subsidios energéticos o a través de la plataforma Mi Argentina. Aunque el Gobierno señaló que no existe una fecha límite para anotarse, advirtió que el reintegro no estará disponible hasta completar el trámite correspondiente.

El nuevo modelo comenzará a operar a través de las plataformas BNA+ y MODO, incluyendo las entidades bancarias adheridas a ese sistema de pagos. Según informó el Ejecutivo, cada usuario habilitado recibirá un reintegro de $9.593 por garrafa adquirida en comercios registrados.

La medida forma parte del rediseño de la política de subsidios energéticos que impulsa el Gobierno y busca reemplazar los mecanismos generalizados por esquemas de asistencia segmentada según ingresos y situación social.

Cómo funcionará el nuevo esquema digital

El sistema prevé la cobertura de hasta dos garrafas mensuales durante el invierno y una unidad por mes en las épocas de menor demanda estacional.

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En esta primera etapa, el programa contará con cerca de 2.000 comercios adheridos distribuidos en distintos puntos del país, aunque el Banco Nación anticipó que avanzará en la ampliación de la red para garantizar mayor cobertura territorial.

La principal diferencia respecto del esquema anterior es que el subsidio ya no se aplicará sobre el precio regulado de la garrafa, sino que el usuario abonará el valor de mercado y luego recibirá el reintegro de manera automática en la operación digital.

Desde el Gobierno explicaron que el objetivo es “fortalecer la transparencia y eficiencia” en la asignación de subsidios energéticos, además de impulsar la bancarización y el uso de medios de pago electrónicos.

El mecanismo funcionará mediante validaciones automáticas mensuales realizadas a través de cruces de información con bases estatales y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), evitando así la necesidad de realizar trámites presenciales reiterados.

Quiénes pueden acceder al subsidio a las garrafas

El nuevo subsidio estará dirigido a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) correspondientes a un hogar tipo 2, de acuerdo con los parámetros establecidos por el INDEC.

También podrán acceder beneficiarios con Certificado de Vivienda emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y titulares de pensiones vitalicias para veteranos de la Guerra de Malvinas.

Desde el Ejecutivo aclararon además que quienes ya percibían asistencia a través del ex Programa Hogar deberán volver a inscribirse para incorporarse al nuevo sistema.

La inscripción podrá realizarse mediante la página oficial de subsidios energéticos o a través de la plataforma Mi Argentina. Aunque el Gobierno señaló que no existe una fecha límite para anotarse, advirtió que el reintegro no estará disponible hasta completar el trámite correspondiente.

El fin de los precios regulados

La implementación del SEF marca un cambio estructural en la política de subsidios para garrafas. El Gobierno cuestionó el funcionamiento del antiguo sistema de Garrafa Social al considerar que subsidiaba “de manera indiscriminada” y que el control estatal sobre los precios terminó provocando problemas recurrentes de abastecimiento.

El sistema prevé la cobertura de hasta dos garrafas mensuales durante el invierno y una unidad por mes en las épocas de menor demanda estacional.

Con el nuevo modelo, el precio de venta quedará liberado al mercado y la asistencia estatal se concentrará exclusivamente en los usuarios considerados vulnerables según criterios socioeconómicos.

Según la visión oficial, este mecanismo permitirá mejorar la disponibilidad de producto y evitar distorsiones derivadas de los controles de precios.

Además, el Ejecutivo sostiene que la digitalización del sistema reducirá costos administrativos y permitirá una asignación “más ágil, más justo y con mayor capacidad de llegar a quienes realmente necesitan la ayuda estatal”.

Cambios en el régimen de Zona Fría

En paralelo a la puesta en marcha del nuevo subsidio para garrafas, el Gobierno avanzó en la Cámara de Diputados con un proyecto para modificar el régimen de subsidios al gas natural por Zona Fría.

La iniciativa busca reducir la cantidad de beneficiarios y volver a focalizar la asistencia en regiones históricamente alcanzadas por bajas temperaturas, como la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

De aprobarse la reforma, provincias incorporadas durante la ampliación de 2021 —entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis— podrían quedar fuera del esquema general de descuentos tarifarios.

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El proyecto también incorpora criterios socioeconómicos. De esta manera, únicamente conservarían el beneficio los hogares incluidos dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados creado por el Decreto 943/2025.

Según el oficialismo, la ampliación aplicada hace cinco años desnaturalizó el sistema original y generó una creciente presión financiera sobre el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, que actualmente presenta un importante deterioro en sus cuentas.

Fuente: dinamicarg.com