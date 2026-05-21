En Rosario, CAME realizó el XXI Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo 2026

Argentina 21/05/2026.- La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) llevó a cabo el XXI Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo 2026. El evento reunió a más de 700 personas de todo el país y contó con disertantes internacionales de España, Uruguay y Perú. “Hoy estamos con el comercio tradicional, pero con una fuerte inserción de la venta online. El 26% de los comercios físicos que representamos tiene comercio online. Hay un gran trabajo por adelante, con capacitaciones y la incorporación de la Inteligencia Artificial”, dijo el presidente de CAME, Ricardo Diab.

Diab, Scioli, Chale, Schmuk y García dieron comienzo al Foro

Bajo el lema “Estrategias e innovación para transformar el futuro pyme”, y con la participación de la Asociación Empresaria de Rosario (AER) y de la Confederación de Comercio y Servicios de la Provincia de Santa Fe (CCS), esta edición del foro propuso un espacio de capacitación y análisis que juntó a referentes de los ámbitos público y privado, especialistas nacionales e internacionales y empresarios y dirigentes sectoriales. En ese marco, debatieron sobre tendencias, desafíos y oportunidades en el comercio minorista y en el turismo urbano.

Durante su exposición, el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, anunció que se está trabajando en un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) para el turismo, sobre el que expresó: “Tengo toda la voluntad de avanzar en eso para darles a los empresarios un marco de incentivos, desgravaciones y facilidades, para poder aumentar la capacidad instalada de infraestructura turística. Argentina es percibida como un destino de turismo de calidad y seguro”. En ese sentido, Diab resaltó que “turismo, ciudad y comercio van siempre de la mano”.

A lo largo del encuentro se llevaron adelante dos módulos. Primero se desarrolló el de Comercio, que abarcó temáticas como actualidad y futuro del comercio pyme; claves de una gestión integral del comercio y la ciudad; Centros Comerciales Abiertos; sustentabilidad y competitividad, y políticas públicas que fortalecen el comercio urbano, entre otros. Luego, el módulo de Turismo, que incluyó conceptos relacionados con estrategias de inversión para el desarrollo turístico; ciudades inteligentes y gobernanza digital, y turismo religioso y en el espacio rural

Participaron del evento, la secretaria general de CAME, Beatriz Tourn; los vicepresidentes, Alberto Kahale, Fabián Castillo y Claudia Fernández; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid; el secretario de Turismo, Gregorio Werchow; el secretario de Servicios, Dino Minnozzi; el secretario de Organización, Silvio Farach; el secretario de Prensa, Salvador Femenía; el secretario de Relaciones Institucionales, Fausto Brandolin; el secretario de Capacitación, Luis Alonso; el director del sector Economías Regionales, Eduardo Rodríguez; el director del sector CAME Joven, Matías Brugnoli; el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de la entidad, Vicente Lourenzo; el secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Gustavo Rezzoaglio; la secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale; la titular del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck; el vicepresidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR), Héctor Viñuales, entre otros dirigentes empresarios y funcionarios de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Fuente: Came Nacional