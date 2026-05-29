EMPRESAS URGENTE: Petroleros Privados de Tierra del Fuego en «Máxima Alerta» reclama intervención de la Legislatura Provincial (Documento exclusivo)

Rio Grande 29/05/2026.- La actividad hidrocarburífera en Tierra del Fuego atraviesa un escenario terminal que ha dejado de ser una advertencia para convertirse en una catástrofe social y técnica inminente. Con el desmantelamiento de instalaciones críticas y el despido masivo de trabajadores, la provincia se enfrenta no solo a la desaparición de un pilar económico, sino a la amenaza concreta de quedarse sin suministro de gas a partir del 1° de junio.

Advertencias Ignoradas: La Crónica de un Desastre Anunciado

A través de investigaciones del portal Boca de Pozo, se ha documentado durante meses el deterioro de la situación. Ya en febrero de 2026, se advirtió sobre la «irresponsabilidad institucional» de dejar la supervisión del cierre de 107 pozos en manos de Terra Ignis, una empresa estatal sin experiencia técnica ni capacidad de auditoría.

Hace diez meses, el mismo portal reveló el fracaso del plan original del Gobierno, cuando socios estratégicos como Crown Point y HuinOil desistieron de acompañar a la provincia, dejando el camino libre para la entrada improvisada de Velitec SA como un «Plan C» carente de solvencia.

El Vaciamiento Operativo y el «Canibalismo» Técnico

La gravedad de la situación se refleja en el estado de la Planta San Sebastián, corazón de la producción de gas fueguino. Actualmente, la planta opera en absoluta precariedad: de tres turbinas de frío esenciales, solo una permanece en servicio crítico, manteniéndose activa mediante el «canibalismo» de repuestos de las otras dos unidades destruidas.

El desmantelamiento es físico y visible: las empresas contratistas han comenzado a retirar oficinas, talleres y maquinaria pesada, dejando los yacimientos convertidos en un «desierto». El abogado de las pymes locales, Francisco Giménez, fue lapidario: «Si después del 1° de junio se rompe algo, no hay gas» para la provincia, ya que no quedará personal calificado para realizar mantenimientos de emergencia.

Responsabilidades Políticas y Empresariales

La crisis tiene responsables directos señalados por gremios y sectores afectados:

Maximiliano D’Alessio (Presidente de Terra Ignis): Es apuntado por liderar una transición signada por la improvisación y un «hermetismo total» frente a los despidos. Se le cuestiona su falta de trayectoria técnica y su rol en la firma de acuerdos que, bajo el eufemismo de «optimización», planificaron el desempleo de más de 240 familias.

Es apuntado por liderar una transición signada por la improvisación y un frente a los despidos. Se le cuestiona su falta de trayectoria técnica y su rol en la firma de acuerdos que, bajo el eufemismo de «optimización», planificaron el desempleo de más de 240 familias. Gobierno de Tierra del Fuego (Gustavo Melella y Gabriela Castillo): Se denuncia la ausencia total de control estatal y el silencio cómplice de la ministra de Energía, quien ha mantenido una agenda mediática ajena a la realidad de los yacimientos. El sindicato acusa al Ejecutivo de incumplir sus deberes de contralor sobre Terra Ignis.

Se denuncia la y el silencio cómplice de la ministra de Energía, quien ha mantenido una agenda mediática ajena a la realidad de los yacimientos. El sindicato acusa al Ejecutivo de incumplir sus deberes de contralor sobre Terra Ignis. Velitec SA y sus representantes: La operadora cordobesa es calificada como una «empresa fantasma» con categoría 3 en el Veraz (alto riesgo crediticio), incapaz de sostener inversiones mínimas o garantizar la seguridad operativa. Su representante, Facundo Aráoz, es señalado por rescindir contratos de manera abrupta y «ningunear» a las firmas locales.

Alerta Roja Laboral

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado ha declarado la «MÁXIMA ALERTA». De una dotación real de 505 trabajadores, se acordó transferir solo a 260, y Velitec pretende reducir ese número a tan solo 100 operarios estables para manejar áreas críticas. Ante este escenario de precarización y despidos masivos, el gremio amenaza con el bloqueo total de plantas y yacimientos, responsabilizando a la Legislatura y al Ejecutivo por el quiebre de la paz social

De una dotación real de 505 operarios, las partes acordaron transferir únicamente a 260, dejando en la incertidumbre a 245 familias petroleras de forma inmediata.

Velitec SA: Operación con Planta «Precarizada»

La situación ha alcanzado ribetes terminales con la entrada de la firma VELITEC SA, contratada por la estatal Terra Ignis para operar los yacimientos. Se denuncia que Velitec pretende ejecutar un ajuste adicional, despidiendo a otros 180 trabajadores para intentar operar áreas críticas con una planta mínima de apenas 100 operarios estables. El sindicato califica esta maniobra como una «flexibilización laboral» que violenta el orden público y la estabilidad gremial.

Responsables Políticos y Empresariales

La entidad gremial, bajo la conducción de Luis Alberto Sosa, señala directamente como responsables de esta «crisis de magnitudes inéditas» a:

El Gobierno de Tierra del Fuego: Por el incumplimiento de sus deberes de contralor sobre la empresa estatal Terra Ignis.

Por el incumplimiento de sus deberes de contralor sobre la empresa estatal Terra Ignis. Maximiliano Dalessio: Vinculado a la gestión y toma de decisiones en este proceso de transición.

Vinculado a la gestión y toma de decisiones en este proceso de transición. Representantes de VELITEC SA: Por intentar imponer una operación precarizada a costa del sustento de los trabajadores.

Por intentar imponer una operación precarizada a costa del sustento de los trabajadores. Directivos de TERRA IGNIS ENERGÍA S.A.: Por firmar contratos que «planifican el desempleo» en la cuenca fueguina.

Amenaza de Medidas de Fuerza

El sindicato ha solicitado la intervención inmediata de la Legislatura Provincial y la convocatoria a una mesa de diálogo urgente. Han advertido que, de no confirmarse la continuidad del 100% de los puestos de trabajo, no dudarán en activar medidas de acción directa y movilización total en las bases y yacimientos, haciendo responsables a los legisladores por las consecuencias sociales que devengan.