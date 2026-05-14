EMPRENDEDORES Y PYMES DE LA REGIÓN SE FORTALECEN EN LA 3ª EXPO “EMPRENDER DESDE EL SUR”

Rio Grande 14/05/2026.- Con el objetivo de continuar fortaleciendo las políticas públicas destinadas a impulsar el desarrollo productivo y económico de Río Grande, el Municipio llevó adelante la tercera edición de la Expo “Emprender desde el Sur”, que contó con la participación de más de 90 emprendedores y pymes de la región.

La Expo “Emprender desde el Sur”, es una iniciativa impulsada por la gestión del intendente Martín Perez, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, orientada a acompañar y potenciar el trabajo de productores, emprendedores y PyMes, promoviendo nuevas oportunidades de crecimiento, comercialización y articulación.

En este marco, Río Grande continúa consolidando su potencial de desarrollo con una mirada estratégica hacia el futuro, acercando herramientas que contribuyen al fortalecimiento, sostenimiento y resiliencia de los emprendimientos y PyMes de Río Grande, Tolhuin, Ushuaia y distintas localidades de la provincia de Santa Cruz.

Al respecto, Emanuel Rodríguez, propietario del emprendimiento “CJE Studio” destacó que “la propuesta del Municipio me parece sumamente importante, no sólo por la posibilidad comercial que representa para cada emprendimiento, sino también por el espacio de encuentro que genera entre emprendedores. Además, estas expos permiten que la comunidad conozca nuestros productos de manera directa, que puedan acercarse, ver lo que hacemos y generar otra conexión con el público”. Agregó que “en lo personal, siempre es una experiencia gratificante participar. El acompañamiento del Municipio ha sido excelente desde el primer momento y sólo tengo palabras de agradecimiento por el trato y el apoyo constante hacia quienes emprendemos”.

Por su parte, Lola Müller, representante de “San Andrés, Chacinados Fueguinos” expresó: “valoramos mucho que el Municipio impulse estas iniciativas, porque generan espacios de encuentro, difusión y comercialización que fortalecen a los emprendimientos, la economía local y el vínculo con los vecinos de la ciudad. Además, este tipo de propuestas nos permite compartir espacio con otros productores y emprendedores locales que también apuestan al trabajo genuino, al agregado de valor y al fortalecimiento de la identidad productiva de nuestra ciudad. Como fábrica de chacinados, tiene un valor especial poder mostrar la transformación de la materia prima local en productos elaborados, aportando al desarrollo de la cadena productiva local”.

Gustavo de “Klatue Cerveza Artesanal” señaló que “la experiencia para nosotros fue muy buena, al igual que en la edición anterior, pudimos interactuar con otros emprendimientos y desarrollar más oportunidades de negocios. Agradecemos al Municipio por siempre hacernos parte de la Expo Emprender desde el Sur”.

Finalmente, Fernando de Antueno de “ATAMA Alimentos” de la ciudad de Ushuaia, subrayó que “participamos de este encuentro invitados por el Municipio de Río Grande y la verdad es que fue una experiencia muy positiva. Pudimos presentar nuestros productos, realizar el lanzamiento de una nueva propuesta y, además, interactuar con muchos emprendimientos de la ciudad”. Asimismo, agregó “a través del networking que se genera en estos espacios, logramos establecer alianzas y comenzar a proyectar trabajos en conjunto con otros emprendedores. Nos vamos muy contentos y con expectativas de que estas iniciativas continúen”.