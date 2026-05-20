Elizabeth Rosado: «Lo único que pretende la gente de as ferias es trabajar dignamente».

Elizabeth Rosado viene trabajando en este proyecto desde hace meses, junto a abogados, y profesionales de la UNTDF pata poder darle un marco legal a la figura del feriante en toda la provincia, ya que casi 10 mil personas necesitan de este trabajo para llevar un sustento a sus hogares.
En Rio Grande según el Presidente de la Asociación de Feriante Barriales, Daniel vega, 6000 personas dependen de estas ferias y la cantidad crece dia a dia, pero allí también hay empleados estatales, policías y docentes que necesitan sumar unos pesos al salario para llegar a fin de mes.
Bueno, Elizabeth, no se trató, no se va a tratar en esta próxima sesión, el proyecto de regularización de ferias que ustedes estaban presentando o pretendiendo que se tratara para ver si se puede acomodar un poco, porque acá en Río Grande realmente se ha generado una gran polémica con el tema ferias.
El informe técnico va a reflejar la realidad de lo que está pasando, todo lo que es el impacto económico y social que hay actualmente y que va a repercutir, una vez de que salga el proyecto de ley, en los beneficios que va a tener eso.
Hablamos con Luis Scriver, que es integrante del Centro de Almacenero, y nos decía que se está por inaugurar un local con 120 stand, que ellos dicen que no es una feria, ellos dicen que son pequeños comercios que se van a habilitar ahí, con ventajas que no tienen los comercios comunes.
Bueno, básicamente el proyecto lo que crea es la figura del feriante ante el Estado provincial.
Claro, exactamente.
Bueno, el proyecto busca digamos, este reconocimiento a la actividad, reconocimiento a la economía, digamos, esta economía que es la economía social popular que conocemos dentro de lo que es la economía provincial, que eso nos está pasando.
Nosotros lo que queremos es poder ayudarlos a que tengan más herramientas.
Yo no tengo problema de ayudarlos en lo que es la redacción, en lo que es ir estudiando, ir viendo todos estos antecedentes para ver de qué manera se puede aplicar algún tipo de canon que ellos puedan pagar que sea.
¿Por qué?
Hasta luego.
Era Elizabeth desde la ciudad de Ushuaia y este proyecto de ley que trata de formalizar el tema de las ferias en toda la provincia.
Fuente: Resumen Económico Radio Provincia.