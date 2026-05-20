Economía, Info general, locales, Provinciales

Elizabeth Rosado: «Lo único que pretende la gente de as ferias es trabajar dignamente».

Por Armando Cabral

Rio Grande 20/05/2026.- En dialogo con Resumen Economico, Elizabeth Rosado, anunció que el proyecto de Normalización de la figura del Feriante a nivel provincial, no se va a tratar en la próxima sesión de la legislatura y que hoy afecta a unas 10 mil personas en toda la provincia. «hay 6 mil personas en Rio Grande y unas 4000 en Ushuaia, con lo que es claro que la mayoria de ellos han perdido sus empleos y tratan de llevar un peso a sus hogares, pagar servicios y hacer en un marco de legalidad».

Elizabeth Rosado viene trabajando en este proyecto desde hace meses, junto a abogados, y profesionales de la UNTDF pata poder darle un marco legal a la figura del feriante en toda la provincia, ya que casi 10 mil personas necesitan de este trabajo para llevar un sustento a sus hogares.

En Rio Grande según el Presidente de la Asociación de Feriante Barriales, Daniel vega, 6000 personas dependen de estas ferias y la cantidad crece dia a dia, pero allí también hay empleados estatales, policías y docentes que necesitan sumar unos pesos al salario para llegar a fin de mes.

Bueno, Elizabeth, no se trató, no se va a tratar en esta próxima sesión, el proyecto de regularización de ferias que ustedes estaban presentando o pretendiendo que se tratara para ver si se puede acomodar un poco, porque acá en Río Grande realmente se ha generado una gran polémica con el tema ferias.

¿Cómo están ahora y cómo sigue esto?
Bueno, en realidad el asunto sigue en Comisión 1 de la Legislatura, el proyecto.
Bueno, la idea era que pudiéramos tener la primera reunión de comisión para mañana, pero bueno, el asunto no entró dentro de la agenda de la comisión de mañana.
Lo que queda ahora es seguir insistiendo.
No solo eso, sino que bueno, adjunto al proyecto, en estos próximos días estoy trabajando con un grupo de profesionales que me están ayudando, diciendo un analista económico, un contador, varios profes, investigadores de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, algunas organizaciones sociales también me están ayudando para hacer un informe técnico de defensa.

El informe técnico va a reflejar la realidad de lo que está pasando, todo lo que es el impacto económico y social que hay actualmente y que va a repercutir, una vez de que salga el proyecto de ley, en los beneficios que va a tener eso.

Elizabeth, dígame tres o cuatro puntos centrales de este proyecto, porque hablamos ya con la presidenta del Consejo Deliberante y nos planteaba la situación de miles de personas que dependen de esto para poder pagar sus servicios, ni siquiera para hablar de lujo.

Hablamos con Luis Scriver, que es integrante del Centro de Almacenero, y nos decía que se está por inaugurar un local con 120 stand, que ellos dicen que no es una feria, ellos dicen que son pequeños comercios que se van a habilitar ahí, con ventajas que no tienen los comercios comunes.

Bueno, ¿Cuáles son los puntos que resalta este proyecto que usted está presentando?

Bueno, básicamente el proyecto lo que crea es la figura del feriante ante el Estado provincial.

Hoy la actividad es informal, Hoy la actividad de ellos son autogestionados, informales.
Muchos, como bien dijiste Armando, dependen de esto para poder pagar los servicios.
Hay algunos que dependen de esto porque es su principal fuente de ingresos.
Hay muchos perdieron sus puestos de trabajo y esto pasó a ser su principal fuente de ingresos.
Entonces es su trabajo.
Hoy es su trabajo.
Entonces lo que busca el proyecto es poder reconocer eso como un trabajo digno, poder crear registros, registros provinciales que sean gratuitos, que puedan acceder todos los que realizan la actividad para poder relevar, para que el Estado provincial, los municipios, sepan realmente cuántas familias son las que se dedican a esto.
En Río grande son aproximadamente 6.000 mil personas, unas 2.500, 3.500 familias aproximadamente las que están dependiendo pura y exclusivamente de las ferias.
Además hay empleados del Estado, hay docentes, hay una cantidad de gente que también hace feria para poder agregar un peso más al sueldo.

Claro, exactamente.

Nosotros, bueno, acá en Ushuaia seguramente debemos estar rondando muy cerca de ese número, por ahí una estimación podría decirse unas 4.000 personas que puede ser que hoy estén trabajando en ferias acá en la ciudad.

Bueno, el proyecto busca digamos, este reconocimiento a la actividad, reconocimiento a la economía, digamos, esta economía que es la economía social popular que conocemos dentro de lo que es la economía provincial, que eso nos está pasando.

Y bueno, básicamente también hace eso, crea el estatuto del feriante fueguino, que son las condiciones mínimas que se necesitan para que puedan trabajar, digamos, condiciones de higiene, seguridad básicas para que puedan trabajar dignamente ¿No?
Que es lo que todos buscamos.
laro.
¿Por último, Elizabeth, ustedes proponen algún tipo de aporte desde el sector de los feriantes?
Porque esto también es una consulta que me hacen permanentemente la gente de los comercios, ¿Qué es lo que aporta el feriante para la economía, en este caso de la ciudad de Ushuaia o de la ciudad de Río Grande?
Bueno mirá, los registros de la ley en realidad son gratuitos por una cuestión de estadística, para recolectar datos, más que nada relevar, porque hay mucha gente que por miedo no se anotan, no se inscriben, entonces lo que hay que eliminar es eso, es el miedo.
Nosotros lo que queremos es invitar a la gente que se anime, que se inscriba, que no tenga miedo por decir que es feriante de trabajar, que se comuniquen.

Nosotros lo que queremos es poder ayudarlos a que tengan más herramientas.

Básicamente el registro es gratuito, pero la idea, bueno, como yo dije y le comenté a Dani, que es el que también lleva adelante toda esta lucha, es trabajar en algún proyecto de ordenanza.

Yo no tengo problema de ayudarlos en lo que es la redacción, en lo que es ir estudiando, ir viendo todos estos antecedentes para ver de qué manera se puede aplicar algún tipo de canon que ellos puedan pagar que sea.

Obviamente nunca van a poder pagar lo que se paga en un comercio.

¿Por qué?

Porque el ingreso de ellos es menor, ellos producen a baja escala, nunca van a poder competir con un comercio.
Eso es lo que por ahí tenemos que entender de que a veces la necesidad nos gana y tenemos que vender hasta ropa usada para poder llevar un plato de comida a nuestras casas.
Está claro, está claro.
Hay que pensar mucho en eso.
Y bueno, yo por ahí también aprovecho la oportunidad para pedirle a los concejales, pedirle a los legisladores.
Entiendo que el contexto económico y social de la provincia lamentablemente que es muy negativo, es un contexto donde estamos permanentemente con distintos problemas, pero esta problemática viene hace mucho tiempo y ellos quieren trabajar, básicamente se busca eso, poder trabajar dignamente, poder tener su lugarcito, poder trabajar en cualquier feria, juntando el peso y pudiendo trabajar en cualquier lugar de la ciudad.
Es lo que buscan ellos, trabajar dignamente.
Exactamente, el trabajo dignifica.
Elizabeth, muchísimas gracias por atendernos.
Muy amable, gracias a ustedes y gracias por el espacio.
No, por favor, cuando lo necesiten ya saben, nos avisan.

Hasta luego.

Gracias.

Era Elizabeth desde la ciudad de Ushuaia y este proyecto de ley que trata de formalizar el tema de las ferias en toda la provincia.

Fuente: Resumen Económico Radio Provincia.

loading...