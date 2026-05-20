Elizabeth Rosado: «Lo único que pretende la gente de as ferias es trabajar dignamente».

Elizabeth Rosado viene trabajando en este proyecto desde hace meses, junto a abogados, y profesionales de la UNTDF pata poder darle un marco legal a la figura del feriante en toda la provincia, ya que casi 10 mil personas necesitan de este trabajo para llevar un sustento a sus hogares.

En Rio Grande según el Presidente de la Asociación de Feriante Barriales, Daniel vega, 6000 personas dependen de estas ferias y la cantidad crece dia a dia, pero allí también hay empleados estatales, policías y docentes que necesitan sumar unos pesos al salario para llegar a fin de mes.

Bueno, Elizabeth, no se trató, no se va a tratar en esta próxima sesión, el proyecto de regularización de ferias que ustedes estaban presentando o pretendiendo que se tratara para ver si se puede acomodar un poco, porque acá en Río Grande realmente se ha generado una gran polémica con el tema ferias.