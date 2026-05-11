El proceso estará disponible desde el 11 hasta el 20 de mayo inclusive LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ABRE LAS POSTULACIONES DE ARTISTAS MUSICALES PARA LA “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MÁS LARGA”

En esta edición contaremos con más de 30 actividades simultáneas para todo tipo de públicos, a realizarse entre los días 12 y 21 de junio.

Los artistas musicales que quieran formar parte de la Fiesta, podrán postularse a través del siguiente formulario web: https://forms.gle/GSgAUgyLrSBjfEcB9, desde el 11 hasta el 20 de mayo inclusive.

David Ferreyra, secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, detalló que “en este contexto adverso que transita nuestro país y provincia, desde la gestión del intendente Walter Vuoto hemos tomado la decisión de impulsar un festejo popular con participación íntegra de nuestras y nuestros artistas fueguinos, entendiendo que hoy más que nunca necesitan de un estado presente y de la visibilidad que brinda el escenario de una Fiesta Nacional”.

“Vamos a estar impulsando una agenda diversa de actividades, con propuestas artísticas de varios géneros y disciplinas, pensadas para todas las edades en los distintos espacios culturales que tiene nuestra ciudad como el Museo de la Ciudad, la Antigua Casa Beban y la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi, así como el gran cierre en el Centro Cultural Esther Fadul” concluyó el funcionario.

Para conocer más sobre el cronograma de actividades de la “Fiesta Nacional de la Noche Más Larga 2026”, las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Municipalidad de Ushuaia y la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas en @UshuaiaMuniciaplidad y @AmbienteCulturaEducacion.Ush.