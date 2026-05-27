EL MUNICIPIO SUMA NUEVAS GARITAS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD

Rio Grande 27/05/2026.- Se instalaron nuevas estructuras en distintos barrios en pos de brindar mayor comodidad, seguridad y resguardo a quienes utilizan el transporte público.

El Municipio de Río Grande avanza con la incorporación de infraestructura urbana destinada a mejorar las condiciones del transporte público. En los últimos días, se llevó adelante la instalación de nuevas garitas en los barrios Mutual, Margen Sur, Centro, San Martín Norte, Malvinas Argentinas y Vapor Amadeo.

Los trabajos forman parte de un plan integral que prioriza sectores de alta circulación y puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de garantizar espacios de espera más seguros, accesibles y confortables para las vecinas y vecinos.

Asimismo, se recuerda la importancia del cuidado y el mantenimiento de estos espacios públicos, los cuales son fundamentales para el uso diario de las usuarias y usuarios del transporte público.

De esta manera, el Estado Municipal fortalece permanentemente los servicios urbanos y acompaña el crecimiento de la ciudad a partir de obras que mejoran la calidad de vida de la comunidad.