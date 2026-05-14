EL MUNICIPIO RECUERDA INSTALAR LAS ANTENAS DE INTERNET SATELITAL DE FORMA SEGURA EN LOS VEHÍCULOS

Rio Grande 14/05/2026.- Ante el crecimiento del uso de internet satelital en vehículos, el Municipio remarca la importancia de realizar instalaciones adecuadas de antenas. Además, especialistas advierten que colocarlas sobre el parabrisas puede reducir la visibilidad del conductor, afectar la señal y generar inconvenientes legales.

El Municipio advierte no instalar las antenas sobre el parabrisas de los vehículos debido a los riesgos que esta práctica implica para la seguridad vial y el funcionamiento del servicio.

Desde distintas áreas advierten que este tipo de instalaciones pueden obstruir parcialmente el campo visual del conductor, dificultando la percepción del entorno y aumentando el riesgo de accidentes. Por ello, se recuerda que la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 expresa la prohibición de la utilización de elementos que afecten la visibilidad al conducir.

Además, el cableado y los dispositivos dentro del vehículo pueden generar distracciones o representar un peligro ante frenadas bruscas o siniestros viales. Un objeto colocado sobre el parabrisas puede impedir advertir a tiempo la presencia de peatones, ciclistas u otros vehículos.

También señalan que el parabrisas puede interferir en la calidad de la señal satelital ya que las antenas requieren una visión despejada del cielo para garantizar una conexión estable.

Por este motivo, se recomienda utilizar soportes diseñados específicamente para estos dispositivos y priorizar instalaciones exteriores en techos, bacas o estructuras adecuadas de los vehículos.

De esta manera, el Municipio de Río Grande promueve el uso responsable de nuevas tecnologías, priorizando la seguridad de quienes transitan diariamente por la ciudad.

N de la R: La instalación de antenas satelitales en vehículos solo es segura y legal si se realiza en el exterior (techo o portaequipajes). Colocarlas en el parabrisas o tablero es peligroso, ilegal y puede generar multas.

Comparativo de riesgos según ubicación