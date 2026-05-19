EL MUNICIPIO REALIZARÁ UN ENCUENTRO SOBRE LA ANSIEDAD Y ALIMENTACIÓN

Rio Grande 19/05/2026.- Se trata de una jornada denominada “Aprender a cuidar y cuidarse: ansiedad y alimentación”, la cual abarca temas en salud mental y bienestar. Dicha propuesta forma parte del programa Municipal de Salud Mental, está destinada a personas mayores de 18 años y se desarrollará este martes 26 de mayo, a las 17 horas, en Casa de Jóvenes.

Mediante el programa Municipal de Salud Mental, el Municipio de Río Grande invita a las vecinas y vecinos a ser parte de esta nueva iniciativa “Aprender a cuidar y cuidarse: ansiedad y alimentación”, un espacio de encuentro y reflexión en pos de comprender cómo influye esta emoción en la vida cotidiana.

La actividad se llevará a cabo este martes 26, desde las 17 horas, en Casa de Jóvenes que está ubicada en Isla de los Estados 1195 y está destinada a personas mayores de 18 años. La propuesta contará con 2 encuentros, el primero será el martes 26 de mayo y el segundo el martes 2 de junio.

Con el acompañamiento de profesionales de salud mental y nutricionistas, en los encuentros se abordarán diferentes manifestaciones de la ansiedad y su relación con la alimentación, además de compartir herramientas y estrategias para reconocerla y afrontarla en la vida diaria, promoviendo el bienestar integral y el cuidado de la salud mental.

Quienes estén interesados o deseen más información, pueden comunicarse telefónicamente al 436223.

A través de estas propuestas, el Estado Municipal continúa fortaleciendo las políticas públicas de promoción, prevención y acompañamiento en salud mental, generando espacios comunitarios de escucha, contención y cuidado para las y los riograndenses.