EL MUNICIPIO LLEVÓ ADELANTE UNA JORNADA DE PREVENCIÓN DE SUICIDIO PARA LOS TRABAJADORES DE DIFERENTES ÁREAS

El encuentro fue organizado por la Dirección de Desarrollo del Talento Humano dependiente de la Jefatura de Gabinete y el equipo del CEPLA dependiente de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, donde explicaron que “a través del contacto cotidiano con la población, los empleados se comportan como actores clave en la identificación de situaciones de sufrimiento, exclusión o crisis, pudiendo constituirse en un eslabón fundamental en la prevención”.

Allí, los Licenciados; Lucas Hinca y Manuela Guardia estructuraron la jornada en dos instancias donde la primera fue orientada al abordaje teórico– conceptual del fenómeno del suicidio y su relación con las dimensiones sociales, culturales y existenciales, y una segunda instancia centrada en la adquisición de herramientas prácticas de detección y escucha.

Desde el área indicaron que estas prácticas tienen como objetivo construir redes comunitarias de cuidado y protección, para fortalecer la prevención en la ciudad.