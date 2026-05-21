EL MUNICIPIO IMPULSA ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO PARA EMPRENDIMIENTOS

Rio Grande 20/05/2026.- A través de la Escuela Municipal de Emprendedores, se pondrá en marcha nuevos espacios de asesorías personalizadas destinadas al crecimiento y fortalecimiento de emprendimientos locales. Se trata de una propuesta que busca brindar herramientas concretas vinculadas a redes sociales, organización, herramientas digitales e identidad de marca, entre otros aspectos fundamentales para el desarrollo de cada proyecto.

El Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo las políticas públicas destinadas al desarrollo productivo local mediante nuevas instancias de acompañamiento para emprendedoras y emprendedores de la ciudad.

A través de la Escuela de Emprendedores, se pondrán en marcha espacios de asesorías personalizadas y gratuitas orientadas a brindar herramientas concretas para potenciar proyectos en distintas etapas de desarrollo. La iniciativa busca seguir acompañando las necesidades específicas de cada emprendimiento, abordando temáticas como redes sociales, organización interna, identidad de marca, herramientas digitales y estrategias de fortalecimiento comercial, entre otros aspectos fundamentales para el crecimiento de los proyectos locales.

Los encuentros se llevarán adelante en distintos sectores de la ciudad con atención personalizada y sin inscripción previa. Por un lado, en el Espacio Tecnológico (Pellegrini 520) las asesorías estarán a cargo de Sandra Piedrabuena y se realizarán los lunes de 11 a 16 horas. Por su parte, las jornadas de los miércoles serán en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650), de 14 a 16 horas, y estarán coordinadas por Natalia Vittaz y Victoria Santana.

Mientras que María Elena Duré estará a cargo del Punto Virtual de asesoramiento, el cual estará disponible los viernes de 14 a 16 horas. Quienes deseen acceder a este espacio deberán solicitar turno mediante el WhatsApp 2964-495155.

Desde la Escuela de Emprendedores destacaron que estas iniciativas forman parte de una estrategia integral impulsada por el Municipio para acompañar el crecimiento del ecosistema emprendedor, promoviendo herramientas de formación, asistencia técnica y fortalecimiento para quienes apuestan al trabajo independiente y al desarrollo de proyectos productivos en la ciudad.