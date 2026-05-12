EL MUNICIPIO ENTREGÓ ALIMENTOS A PROTECTORAS DE LA CIUDAD

Rio Grande 12/05/2026.- En el marco de la articulación público-privada que impulsa el Municipio junto a la empresa Vitalcan, se realizó la entrega de alimento balanceado premium a protectoras y organizaciones dedicadas al cuidado y rescate animal de Río Grande.

El Municipio, a través del área de Servicios Veterinarios, llevó adelante la entrega de alimento balanceado premium donado por la empresa Vitalcan a distintas protectoras y organizaciones de la ciudad que trabajan diariamente en el rescate, cuidado y recuperación de animales.

La iniciativa se desarrolló en el marco del acuerdo de responsabilidad social empresaria concretado entre el Municipio y la firma Vitalcan, mediante el cual se recibieron tres toneladas de alimento destinadas a fortalecer las políticas de bienestar animal y tenencia responsable que se impulsan en la ciudad.

Mediante un trabajo conjunto entre el Municipio, el sector privado y las asociaciones protectoras siguen construyendo una ciudad mascotera, fortaleciendo las redes de cuidado y protección animal en Río Grande.

Por parte de “Animalistas Patagónicas” recibió la donación Rosa Mansilla; de “Como Perros y Gatos”, Mónica Gamboa; de “Bienestar Animal”, Karina Keller; de “Amo los Animales RG”, Lorena Silva y Florencia Galla; de “Río Grande Adopta”, Sol Medina y Mariana Jara; mientras que por “Guardia Animal” estuvo presente Ivana Borda.

Cabe destacar que parte de esta donación también será destinada a acompañar distintas acciones impulsadas por el Municipio vinculadas a castración, vacunación, desparasitación y registro de mascotas mediante la colocación de chips identificatorios.

Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, indicó que «el cuidado animal es una responsabilidad de todos y, al mismo tiempo, un compromiso que requiere de inversión pública municipal, los aportes del sector privado y de un sentido de responsabilidad por parte de los vecinos y vecinas en la tenencia responsable».

Desde el Municipio se continúa trabajando de manera articulada con distintos sectores de la ciudad para impulsar políticas públicas vinculadas al bienestar animal, promoviendo el cuidado responsable de las mascotas y acompañando el trabajo que realizan las protectoras de Río Grande.