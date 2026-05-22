EL MUNICIPIO DE USHUAIA REITERÓ LA NECESIDAD DE AVANZAR CON LA LEY DE GOTEO Y PRIORIZAR LAS DEMANDAS SOCIALES

Al respecto, remarcó la “importancia” de que la Legislatura avance en la insistencia de la Ley de Goteo diario de la coparticipación”, herramienta que ya había sido sancionada y posteriormente vetada por el Gobierno provincial.

“El Municipio de Ushuaia no tiene un problema de administración, tiene un problema de recursos”, expresó el funcionario, quien remarcó que el 87,5% de los ingresos municipales dependen de la coparticipación provincial. Y advirtió sobre el impacto que generan en las arcas del Ejecutivo de la capital fueguina los retrasos en las transferencias y la deuda acumulada.

Explicó que la falta de esos recursos afecta directamente la planificación financiera y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Municipio para “garantizar la prestación de servicios y dar respuesta a demandas de la comunidad”.

También planteó la necesidad de “priorizar” el tratamiento de las problemáticas sociales y económicas que atraviesa Tierra del Fuego. En ese sentido, mencionó las dificultades vinculadas al suministro de gas, la situación de la obra social estatal, los reclamos salariales y las demandas de distintos sectores.

“Hay una gran cantidad de temas que requieren respuestas urgentes y concretas”, enfatizó, tras lo cual consideró que la reforma de la Constitución provincial “no viene hoy a resolver esas problemáticas”.

Finalmente, Becerra dijo que “estamos expectantes” de que “se puedan alcanzar consensos” en el Parlamento que permitan “dar previsibilidad y herramientas a los municipios para continuar sosteniendo servicios esenciales para la comunidad”.