EL MUNICIPIO DE USHUAIA NO DESCARTA QUE HAYA SIDO INTENCIONAL EL PRINCIPIO DE INCENDIO CERCA DEL RELLENO SANITARIO

Ushuaia 22/05/2026.- Tras el principio de incendio que se produjo en la noche ayer en un sector lindero al relleno sanitario de la ciudad, el cual fue rápidamente controlado por personal de Bomberos, la Municipalidad de Ushuaia está a la espera del informe oficial sobre cómo se originó el incidente. Y de confirmarse que se trató de un hecho intencional el Ejecutivo realizará la denuncia correspondiente.

Así lo afirmó el secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas del Municipio, David Ferreyra: “Entendemos que detrás de eso puede haber algún tipo de intencionalidad, y si es así lo vamos a denunciar”.

El funcionario precisó que el incendio “no fue en el relleno si no en la celda lindante en la que se acopia la chatarra que recolectamos de distintos puntos de la ciudad”, y detalló que “alrededor de las ocho de la noche recibimos la notificación de la gente que tiene a cargo el cuidado del sector sobre lo que estaba pasando”.

“Se llamó rápidamente a los bomberos que trabajaron en el sector unos 45 minutos, el fuego no se propagó y ahora estamos a la espera de la certificación para hacer la denuncia correspondiente si es necesario”, dijo, y destacó que “en el sector hay dos puntos de vigilancia y eso posibilitó que se dé aviso rápidamente”.

Ferreyra sostuvo que “no vamos a salir a cazar brujas” pero advirtió que “si se produce un foco de incendio a las ocho de la noche en un lugar tan alejado de la ciudad, entendemos que detrás de eso puede haber algún tipo de intencionalidad”.

Finalmente, remarcó que “no fue un foco importante” y estimó que “si se hubiera producido cerca del relleno sanitario la situación hubiera sido otra”.