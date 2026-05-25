EL MUNICIPIO CONTINÚA GENERANDO OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

Rio Grande 25/0572026.- El Municipio renovó el Acta Acuerdo de Pasantías Educativas No Rentadas con la Escuela Privada de Educación Integral Marina (EPEIM), con el objetivo de promover la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos por parte de estudiantes del nivel secundario, fortaleciendo sus trayectorias formativas y generando una primera aproximación al ámbito laboral.

Estuvieron presentes, por parte del Municipio, la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, la subsecretaria de Educación y Formación para el Desarrollo, Sara Pindek y la directora de Atención Primaria, Natalia Vassel. En representación del colegio secundario EPEIM, suscribió el acuerdo la rectora Carolina Cayzac.

Posteriormente, las funcionarias recorrieron las instalaciones de la institución junto a Erica Vittorangeli, asesora de proyectos y Marcela Alvarez, vicerrectora. Durante la visita pudieron fortalecer el conocimiento sobre el trabajo educativo que allí se desarrolla en los tres niveles obligatorios, con una propuesta pedagógica vinculada al mar y al cuidado del ambiente. En ese marco, también se destacó el proyecto institucional “Club de Donantes”.

Cabe resaltar que durante el año 2025 se llevaron adelante pasantías educativas junto a diversas instituciones de la ciudad, alcanzando un total de 144 estudiantes del nivel secundario que realizaron prácticas formativas en distintas áreas municipales. Estas experiencias permitieron fortalecer competencias, habilidades y conocimientos vinculados al mundo laboral.

Las pasantías tienen como finalidad acercar a las y los estudiantes al ámbito laboral. Asimismo, buscan brindar una primera aproximación a las prácticas de trabajo, fortalecer herramientas útiles para la futura inserción laboral y/o continuidad de estudios superiores, posibilitar el acceso a tecnologías actualizadas y contribuir al proceso de orientación vocacional y profesional.

De esta forma, el Municipio continúa consolidando políticas públicas orientadas al acompañamiento de las juventudes, promoviendo oportunidades de formación y fortaleciendo la articulación entre el ámbito educativo y el mundo del trabajo.