EL MUNICIPIO CAPACITÓ AL PERSONAL DEL 147 PARA FORTALECER LA ATENCIÓN FRENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS

Rio Grande 22/05/2026.- En el marco del Operativo Invierno 2026, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo las herramientas de atención y acompañamiento a la comunidad mediante instancias de formación destinadas a trabajadores y trabajadoras municipales.

En esta oportunidad, el personal de la Línea de Atención Ciudadana 147 recibió una capacitación a cargo del área de Obras Sanitarias, con el objetivo de optimizar la respuesta ante las consultas más frecuentes que realizan vecinos y vecinas durante la temporada invernal.

En la jornada, las y los trabajadores aprendieron sobre guías prácticas y recomendaciones vinculadas al cuidado de cañerías, la prevención por emisión de monóxido de carbono, la limpieza de veredas y otras situaciones habituales que se presentan en esta época del año.

La capacitación forma parte de las acciones que el Municipio impulsa en el marco del Operativo Invierno, con el fin de fortalecer la atención y el acompañamiento a vecinos y vecinas frente a las problemáticas más frecuentes ante las bajas temperaturas.

Con la llegada de la época más fría del año, el Estado Municipal continúa promoviendo medidas de prevención y cuidad, priorizando herramientas que permitan brindar una respuesta más eficiente a la comunidad.