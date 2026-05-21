EL MUNICIPIO AVANZA CON EL HORMIGONADO DE LA CALLE PUNTA POPPER

Rio Grande 21/05/2026.- Los trabajos corresponden a la primera etapa de la obra y se llevan adelante con recursos propios del Municipio, en el marco de la política de fortalecimiento de la infraestructura urbana impulsada por la gestión del intendente Martín Perez. La intervención busca fortalecer la conectividad y mejorar la circulación en distintos sectores de la ciudad.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Obras Públicas, llevó adelante este miércoles tareas de hormigonado sobre la calle Punta Popper, en el marco de una obra que forma parte del plan integral de mejoramiento de la infraestructura vial de la ciudad.

La intervención corresponde a la primera etapa de pavimentación de este sector y se ejecuta mediante la utilización de maquinaria y personal municipal, con financiamiento íntegramente proveniente de fondos propios.

Estos trabajos tienen como objetivo optimizar la conectividad entre distintos barrios, mejorar la circulación vehicular y peatonal, así como acompañar el crecimiento y desarrollo urbano de Río Grande.

Cabe destacar que, tras el hormigonado, será necesario esperar aproximadamente 28 días para el correcto proceso de fraguado del material, antes de habilitar la circulación vehicular sobre la calzada.

Las tareas continuarán durante las próximas semanas, siempre que las condiciones climáticas y el estado del suelo lo permitan.

A través de estas acciones, el Municipio continúa fortaleciendo la infraestructura urbana de la ciudad, consolidando obras que impactan de manera directa en la calidad de vida de las vecinas y vecinos, mediante una administración eficiente de los recursos municipales.