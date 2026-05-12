EL MUNICIPIO AMPLÍA LA RED DE BENEFICIOS PARA EMPRENDEDORES Y FORTALECE EL TRABAJO CON EL SECTOR PRIVADO

Rio Grande 12/05/2026.- En el marco de la 3° Expo “Emprender desde el Sur”, el Municipio de Río Grande firmó nuevos convenios con comercios y empresas de la ciudad para continuar fortaleciendo el ecosistema emprendedor local y acompañar el desarrollo de proyectos productivos de Río Grande y de toda la región patagónica austral.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Productivo, busca ampliar la red de beneficios destinada a quienes forman parte de la Escuela Municipal de Emprendedores y de los distintos programas de fortalecimiento productivo que el Municipio lleva adelante en la ciudad. En esta oportunidad, se incorporaron nuevos acuerdos con el corralón ISSER, en el rubro ferretería y materiales de construcción, y con el Gran Hotel Laserre y Hotel Select Inn, sumando nuevas herramientas y oportunidades para emprendedores y emprendedoras riograndenses.

Dentro de los convenios firmados, los hoteles Gran Hotel Laserre y Hotel Select Inn brindarán un 15% de descuento en alojamiento para emprendedores y emprendedoras que visiten la provincia para participar de capacitaciones, intercambios, ferias y actividades vinculadas al ecosistema emprendedor.

Asimismo, ambos espacios hoteleros funcionarán también como puntos de exposición y comercialización de productos elaborados por emprendedores y emprendedoras de Río Grande y de toda la región patagónica austral, fortaleciendo el vínculo entre turismo, producción local y emprendedurismo. Desde el Municipio señalaron que esta iniciativa busca seguir consolidando un modelo de turismo vinculado a la identidad productiva local, generando nuevos espacios para visibilizar producciones regionales y ampliar oportunidades comerciales para quienes forman parte de la Escuela Municipal de Emprendedores y de los distintos programas de fortalecimiento productivo.

Por su parte, el corralón ISSER otorgará un 15% de descuento en insumos de ferretería y materiales de construcción mediante pagos en efectivo, transferencia o crédito en un pago. Asimismo, se incorporan beneficios y posibilidades de financiación con tarjetas bancarizadas, facilitando el acceso a herramientas e insumos fundamentales para el desarrollo de emprendimientos y unidades productivas.

Estos nuevos acuerdos se suman a la red de beneficios ya vigente con distintos comercios y empresas locales que acompañan el crecimiento del sector emprendedor. Entre ellos se destacan Finezza, Artística RG, Fabripac S.R.L., 9420 Imprenta y Andreani. Esta política pública busca acompañar de manera concreta a quienes forman parte de la Escuela Municipal de Emprendedores, facilitando el acceso a herramientas, insumos y oportunidades para fortalecer sus proyectos y mejorar sus condiciones de trabajo.

La Escuela Municipal de Emprendedores se consolida como un espacio de formación, acompañamiento y vinculación para cientos de vecinos y vecinas de Río Grande, a través de capacitaciones en oficios, formación emprendedora y distintas propuestas orientadas al fortalecimiento del empleo y el desarrollo local. Esta iniciativa se lleva adelante mediante un trabajo articulado entre la Secretaría de Desarrollo Productivo, la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario y la Secretaría de Gestión Ciudadana.

Los beneficios alcanzan además a productores y emprendedores vinculados a distintos programas de fortalecimiento productivo impulsados por la Secretaría de Desarrollo Productivo, entre ellos “RGA Avícola”, “Carne Porcina Local” y “RGA Agroproductiva”, entre otras iniciativas vinculadas al desarrollo económico local y la ampliación de la matriz productiva.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, expresó que “estos convenios forman parte de una decisión del Municipio de seguir acompañando a quienes emprenden, producen y generan trabajo en nuestra ciudad, especialmente en un contexto complejo donde muchas familias hacen un enorme esfuerzo para sostener y hacer crecer sus proyectos”. > Prensa Municipal RGA 🗞: En esa línea, sostuvo que “estas herramientas son fundamentales para facilitar el desarrollo de emprendedores sostenibles, hacer más liviana la estructura de costos y generar soluciones concretas a problemas estructurales que atraviesan hoy muchos emprendedores y emprendedoras de nuestra ciudad”.

Asimismo, agregó que “cada vez son más los vecinos y vecinas que deciden emprender, capacitarse y apostar por desarrollar una actividad productiva en Río Grande. Ese crecimiento también nos plantea el desafío de seguir generando herramientas concretas que acompañen ese proceso”.

Armas remarcó además que “este es un pedido permanente que tenemos por parte del intendente Martín Perez: fortalecer la articulación público-privada para acompañar a quienes producen, generan trabajo y construyen desarrollo local desde nuestra ciudad”.

En esa línea, destacó que “es muy valioso que empresas y comercios de Río Grande decidan sumarse a este tipo de iniciativas. Creemos profundamente que el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado es fundamental para salir adelante de esta situación y seguir generando oportunidades para nuestra comunidad”.

Asimismo, agradeció “al intendente Pablo Grasso, a la diputada nacional Moira Lanesan Sancho y a todo el equipo de la Secretaría de Producción, Comercio e Industria del Municipio de Río Gallegos por el acompañamiento permanente y por seguir fortaleciendo estos vínculos entre ciudades patagónicas”.

Finalmente, afirmó que “para nosotros emprender también es arraigo, comunidad y desarrollo económico. Detrás de cada emprendimiento hay vecinos y vecinas que apuestan por esta ciudad y que necesitan herramientas concretas para seguir creciendo. Ahí es donde creemos que el Estado Municipal tiene que estar presente, acompañando y generando oportunidades”.

Cabe destacar que, el Municipio de Río Grande recibió un presente protocolar por parte del Municipio de Río Gallegos, en reconocimiento al compromiso y al aporte realizado al desarrollo productivo y emprendedor de la región, en el contexto de la 3° edición de la Expo “Emprender desde el Sur”. El reconocimiento fue impulsado por el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, reafirmando los vínculos de articulación y trabajo conjunto que ambas ciudades vienen consolidando en materia de desarrollo productivo, emprendedurismo y fortalecimiento de las economías regionales patagónicas.