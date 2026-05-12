EL LABORATORIO MUNICIPAL AMPLÍA SU SERVICIO Y LLEGA A MÁS BARRIOS DE LA CIUDAD

Rio Grande 12/05/2026.- La gestión del intendente Martín Perez continúa fortaleciendo el sistema de salud municipal a través de la descentralización del Laboratorio de Análisis Clínicos y Biología Molecular. A los espacios ya existentes, se sumarán nuevos anexos que funcionarán dentro de los Centros Municipales de Salud de los barrios Las Aves y Malvinas Argentinas, donde se realizarán extracciones con el objetivo de facilitar el acceso de las vecinas y vecinos a estudios clínicos gratuitos, rápidos y de calidad.

En el marco de las políticas de fortalecimiento y descentralización de la salud pública, el Municipio de Río Grande amplía la cobertura del Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos y Biología Molecular mediante la incorporación de nuevos anexos para extracciones en diferentes barrios de la ciudad.

En esta oportunidad, los nuevos anexos que se sumarán estarán ubicados en los Centros Municipales de Salud de los B° Las Aves y Malvinas Argentinas, los cuales se integrarán al anexo ya inaugurado el año pasado en la zona sur de la ciudad. De esta forma, la comunidad podrá acceder a estudios y prestaciones esenciales sin necesidad de trasladarse a largas distancias, fortaleciendo la cercanía y la accesibilidad del sistema de salud municipal.

Los nuevos anexos funcionarán en articulación con los Centros Municipales de Salud, permitiendo ampliar la capacidad de atención y respuesta ante la creciente demanda de la población. En los centros mencionados se llevarán adelante las extracciones, mientras que las muestras serán procesadas por el Laboratorio Municipal, reconocido por su alta complejidad y calidad en toda la Patagonia.

A partir de la apertura de estos nuevos espacios, el Estado Municipal profundiza una estrategia territorial que busca acercar servicios de salud a cada barrio, dando respuesta concreta a las necesidades de la comunidad y reafirmando el compromiso con una salud accesible, gratuita y de calidad para todas y todos los riograndenses.