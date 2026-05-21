EL INTENDENTE WALTER VUOTO RECIBIÓ AL NUEVO SECRETARIO GENERAL DE UPCN TIERRA DEL FUEGO

Ushuaia 21/05/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo una reunión en la Sala de Situación con el nuevo secretario general de la seccional Tierra del Fuego de UPCN, Leonardo García, en el marco de la presentación formal de la nueva conducción gremial.

Durante el encuentro, García informó al intendente sobre la homologación en el Ministerio de Trabajo del Convenio Municipal de Empleo, cuya firma se concretó días atrás luego de su asunción tras las elecciones realizadas el pasado 9 de abril.

El secretario general estuvo acompañado en la reunión por las afiliadas de UPCN Nadia Gómez y Brenda Bustamante.

En la reunión también dialogaron sobre la última paritaria y distintas cuestiones pendientes vinculadas a la entidad gremial y al trabajo conjunto con el Municipio.

Por parte del Ejecutivo municipal, Vuoto estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte.