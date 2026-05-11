EL GOBIERNO PROVINCIAL AVANZA CON EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN INSTITUCIONES FUEGUINAS

La iniciativa se enmarca en una serie de acciones que el Gobierno provincial viene impulsando en distintos puntos de Tierra del Fuego, promoviendo herramientas vinculadas a las energías renovables y acompañando campañas de sensibilización sobre hábitos de consumo responsables, especialmente ante la llegada de la temporada invernal y el incremento de la demanda energética.
Durante la actividad, estudiantes de la institución participaron del proceso de instalación del termotanque solar y de un espacio de intercambio donde se compartieron recomendaciones para optimizar el uso de la calefacción, el agua caliente y la electricidad en hogares e instituciones.
Entre las acciones abordadas se destacó la importancia de evitar consumos innecesarios, desconectar artefactos que no se utilizan y promover prácticas cotidianas que contribuyan al uso racional de la energía.
La directora provincial de Energías Renovables y responsable de Eficiencia Energética, Ariana Perez, señaló que “además de avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías, es fundamental seguir generando conciencia sobre el uso responsable de la energía y el rol que cada uno puede tener desde las acciones cotidianas”.
Asimismo, indicó que “la llegada del invierno nos obliga a reforzar el acompañamiento y las recomendaciones vinculadas al cuidado de la energía, promoviendo hábitos que permitan optimizar el consumo en los hogares y las instituciones”.
Finalmente, Perez remarcó que “estas acciones forman parte de una agenda de trabajo que busca seguir fortaleciendo la concientización y el uso racional de la energía en toda la provincia”.